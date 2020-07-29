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Заболел ребёнок: при каких симптомах нужно вызывать «скорую»?
29.07.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Кишечные инфекции имеют схожую симптоматику, как у коронавируса, как родителю распознать, что у ребенка, узнали в программе
Алина Савенко, врач-инфекционист приемного отделения УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»:
В клинике при кишечных инфекциях это всегда присутствие либо рвоты, либо жидкого стула. И тоже нужно маме понимать, что если количество поступившей жидкости больше, чем количество выделенной, можно находиться дома, можно дома подлечиться. Если же то, что поступает ребенку, значительно меньше, чем он выделяет, он очень быстро уйдет в интоксикацию, дегидратацию и там уже совсем другой может быть исход. Поэтому, в первую очередь, маме смотреть, справляется она или нет, понимает, что происходит или нет. Если есть страх, тревога, неуверенность в своих действиях, то, конечно, нужно вызывать бригаду скорой помощи и госпитализироваться.
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Меняется ли отношение родителей к вакцинации либо сейчас, в век Интернета стало сложнее с этим?
Алина Савенко:
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Кишечные инфекции имеют схожую симптоматику, как у коронавируса, как родителю распознать, что у ребенка, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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