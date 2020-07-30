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Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 30 июля

30.07.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 30 июля

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало обновленную статистику по распространению эпидемии COVID-19 в Беларуси.

Сообщается, что по состоянию на 30 июля в Беларуси было выявлено 67 665 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». При этом с начала распространения заболевания на территории страны было проведено 1 288 586 тестов.

За весь период распространения заболевания выздоровели 61 765 пациентов, умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало обновленную статистику по распространению эпидемии COVID-19 в Беларуси. Сообщается, что по состоянию на 30 июля в...
 
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