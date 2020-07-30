"Новая газета": треть задержанных действительно ветераны ЧВК Вагнера

Группа из 32 мужчин задержана в ночь на 29 июля в санатории под Минском. Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Российские источники намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии.





Лукашенко играет: «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». Мы же на основании документов показываем, кто посетил дружественную нам страну из Союзного государства.





Дестабилизаторы

Первые сведения из сообщения официозного белорусского агентства БЕЛТА со ссылкой на «правоохранительные органы»: после получения информации о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в санатории под Минском были задержаны 32 мужчины.





Они прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, до 27 июля жили в гостинице в Минске, затем перебрались в пригородный санаторий. Вели себя подозрительно: не пили, не гуляли, «изучали территорию и обстановку». В ночь на 28 июля силами КГБ и ОМОН «отдыхающие» задержаны. Упоминается ещё об одном сообщнике, задержанном «на юге страны».





Агентство публикует список: имена. фамилии, отчества и даты рождения.







Кого задержали

Уже в первом сообщении задержанные названы боевиками «иностранной частной военной компании Вагнера». Несколькими часами позже, на срочно созванном заседании Совета безопасности на вопрос Александра Лукашенко «Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?», председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик ответил: «Да».





Имени российского бизнесмена Евгения Пригожина, со структурами которого связана военная организация, известная под брендом «ЧВК Вагнера», не прозвучало.





Можно обойтись и без комментариев главного белорусского чекиста. Примерно треть из задержанных — ветераны «группы Вагнера», а служба безопасности Вагнера славится любовью к анкетам, фотографиям, спискам и распискам. Иногда штабная культура подводит, и часть этих списков попадает к журналистам.





Прежде чем рассматривать версии появления брутальных мужчин в Беларуси, посмотрим на заполненные ими анкеты и фотографии, сделанные «службой безопасности» в лагере подготовки рядом с Молькино.





Андрей Бакунович

Самый известный из них — Андрей Бакунович, 42 лет от роду. Он удостоился чести попасть в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года и был упомянут в числе 122 установленных экспертами воюющих в Ливии бойцов Вагнера. Впоследствии на страницах пригожинского «Федерального агентства новостей» господин Бакунович свою причастность к ЧВК бурно опровергал.





По информации «Новой газеты», снайпер Бакунович принимал участие в боевых действиях в рядах Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года, в январе 2015 года был серьезно ранен.





Лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе «группы Вагнера» неоднократно вылетал в сирийские командировки. Данные экспертов ООН об участии Бакуновича в ливийских событиях нам подтвердить пока не удалось, но, учитывая его историю, это весьма вероятно.





Белорусская пресса, ссылаясь на Службу безопасности Украины, называет Бакуновича уроженцем Беларуси, имеющим как российское, так и украинское гражданство. Но согласно документам, Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. О его белорусском гражданстве достоверных сведений нет. Если он все же гражданин Беларуси — то ему же хуже. Об этом ниже.





Алексей Сапронов

Старший группы — Алексей Сапронов, 42 года, позывной «Моздок». До 2013 года — водитель в МВД. У Вагнера тоже водитель, с осени 2014 года. Несмотря на неполное среднее образование, в ЧВК сделал карьеру. Судя по опубликованной белорусским телевидением переписке в мессенджере из отобранного у «туристов» смартфона, он «старший группы».





Сергей Маслов

Сергей Маслов, 31 год, «Артист». Родом из-под Калуги. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, ещё год — бойцом в министерском ОМОНе «Зубр», а с 2012 года — мойщик машин, таксист, курьер. К Вагнеру в пулеметный расчет пришел весной 2016 года. Побывал в Сирии.





Рустем Зайдуллин

Рустем Зайдуллин (в материале БЕЛТА указан, как «Зайдулен»), 45 лет, позывной «Салим». Из Башкирии. В 2001-2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, остальные годы — в частной охране. Как частный охранник, привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. У Вагнера — не позднее 2015 года. В послужном списке Сирия, Украина.









Алексей Волгин

Алексей Волгин, 45 лет, «Волга». Житель Старого Оскола, ветеран чеченской кампании 1999-2000 годов. Стрелок, водитель боевых машин. У Вагнера с августа 2014 года.





Сергей Павленко

Сергей Павленко, 46 лет. Позывной «Знаменск», живет в Краснодаре. Майор запаса, воинская специальность — защита информации. В мирной жизни специалист по логистике. У Вагнера с 2016 года.



Ринат Каримов





Ринат Каримов, 35 лет. «Аватар». Строитель из Челябинска. В 2015 году воевал у «Моторолы» в батальоне «Спарта», с весны 2016 года — у Вагнера.





Тахир Бахтигараев



Тахир Бахтигараев, позывной «Фартовый», сорокалетний водитель из Перми. У Вагнера с начала 2015 года. Побывал в Сирии.





Владимир Ли

Владимир Ли, 31 год, позывной «Музыкант». Ростовский. Командир расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии в 2010 году (разведчик-радист) подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.









Сергей Щербаков, Денис Харитонов, Павел Самарин

Похожий жизненный путь у Сергея «Люца» Щербакова из Астрахани, его земляка Дениса «Баяна» Харитонова, Павла Самарина из Нижегородской области.









Александр Алтухов, Андрей Кожевников, Рафик Танов

Об Александре Алтухове, Андрее Кожевникове и Рафике Танове столь подробных данных нет, известно, что они в составе «Вагнера» посещали Сирию.



Остальные

Прямых свидетельств о принадлежности к «группе Вагнера» Олега Дриги, Александра Руденко, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина, Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, Федора Сергеева и Артема Шацкого у журналистов пока нет.





Но эти бойцы столь неосторожно вели себя в социальных сетях, размещая свои фото с оружием, а иногда и в форме со знаками принадлежности к вооруженным формированиям ЛНР или ДНР, что попали на украинский сайт «Миротворец».





Участвовали они в украинских событиях в составе «Вагнера» или присоединились (если присоединились) к самой известной в России ЧВК позже — не установлено.





Значимой информации об остальных мужчинах (Миляеве, Сидорове, Бубнове, Нижнике, Селихове, Фомине, Екимове, Сердюкове, Зяблицеве), задержанных белорусскими чекистами, "Новая" не нашла.





#1#





Остается понять, что этот коллектив делал в Беларуси и почему был задержан.





Версия КГБ

Очень странная. Подробностей нет, пока только цитата из БЕЛТА о «дестабилизации обстановки». Как именно и что именно прибывшие должны дестабилизировать — непонятно.





На первый взгляд сценарий выглядит сомнительным.





Среди «туристов» нет политтехнологов, специалистов по провокациям, спецоперациям и прочим хитрым акциям. Судя по персоналиям, прибывшие — немудреные ребята, пехотный взвод без оружия.





Даже если с оружием, и даже если бы эти сорокалетние мужчины проявили сноровку и боевой дух — в противостоянии с белорусской армией или внутренними войсками одинокий взвод был бы обречен.





Версия Прилепина etc.

Захар Прилепин, сообщив, что среди задержанных есть бывшие бойцы «его» батальона, предположил, что они могли лететь «и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны».





Военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo, ссылаясь на «источники в российских спецслужбах», рассказал, что транзит через Беларусь в период пандемии обычное дело для вагнеровцев, и транзит этот давно согласован с белорусскими спецслужбами и вообще не секрет.





А спектакль с задержанием Лукашенко устроил из каких-то собственных непонятных соображений, и это «не по-пацански» (лексика г. Пегова).





Действительно, Беларусь ещё со времен «Славянского корпуса» в 2013 году использовалась «солдатами удачи» для транзита на Ближний Восток.





«Группа Вагнера», насколько известно, для переброски своего личного состава использовала как чартерные рейсы авиакомпании Cham Wings на линии Ростов — Дамаск и далее в Африку, так и коммерческие рейсы Военно-транспортной авиации из подмосковного Чкаловского, но, как справедливо замечают аналитики Conflict Intelligence Team, для переброски сравнительно малочисленной группы арендовать самолет накладно.





В то время, когда полеты из России на время борьбы с коронавирусом затруднены, возможно, проще организовать перелет через Минск. Задержку в Минске и необходимость ожидания в санатории вполне можно объяснить нехваткой билетов на подходящие авиарейсы.





В пользу этой версии, хотя и не категорично, высказались и собеседники «Новой», знакомые с практикой работы Вагнера.





Против версии — непонятное поведение белорусских силовиков. Представить, что подобный захват мог быть осуществлен без получения команды или одобрения со стороны политического руководства — читай лично Лукашенко — не получается, а если он был информирован, то действительно «не по-пацански».









Версия обидная

Если представить, что Беларусь использовали, как транзитную площадку для переброски небольших подразделений Вагнера в Африку или на Ближний Восток (или в Африку через Ближний Восток), не поставив в известность белорусскую сторону, то Александр Лукашенко вполне мог возмутиться «национальной гордостью великороссов» и пресечь.





Версия предвыборная

Для этой версии не важно, знал Лукашенко о транзите или нет. В любом случае мог использовать наличие страшной русской «ЧВК Вагнера» в предвыборной ситуации. Можно окончательно «закрутить гайки», можно выборы перенести, а то и отменить, под угрозой силового вмешательства.





Версия неавторизованной инициативы

Представить, что хозяин «группы Вагнера» может без команды Кремля учинить какой-никакой переворот или даже просто беспорядки в соседнем государстве, невозможно. Но вот отправить группу товарищей, чтобы сидели тихо и ждали — вполне, финансовые возможности позволяют.





На случай, если вдруг у высшего руководства возникнет нужда поучаствовать в белорусских событиях — а всё уже готово.





Нечто похожее было, например, с «фабрикой троллей», которая начиналась как сугубо личный корпоративный проект, а выросла в предприятие государственного значения. Мог и «перестараться».





Версия совсем конспирологическая

Группу могли послать именно для того, чтобы она была задержана. Зачем это может быть нужно российскому руководству и какие шаги могут последовать, есть тайна. На момент написания материала никакой официальной реакции России нет, если не считать комментариев на сайте «ФАН» зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина (выразил большие сомнения) и члена того же комитета Владимира Богодухова («Я думаю, что это недоразумение»).





Наемники и участники

Интрига должна разъясниться в ближайшие дни. До выборов президента Беларуси осталось десять суток.





В это же время официальные органы должны решить, что делать с задержанными. Белорусский Уголовный кодекс предполагает варианты.





С одной стороны, статья 133 за «участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на территории которого постоянно проживает (наемничество)», предполагает наказание от 3 до 7 лет.





Важно: «в целях получения материального вознаграждения».





Участие большинства из задержанных в вооруженной борьбе на территории третьих государств, скорее всего, доказать получится, а вот цель можно и не доказать. В этом случае «вагнеровцев» можно выслать в Россию, попытавшись сохранить лицо и потушив скандал.





Как сказал Лукашенко на заседании Совбеза: «Не виноваты — хорошо».





Ответственность за «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства» при отсутствии материальной заинтересованности предусмотрена статьей 361-3 УК, но только для граждан Беларуси.





Если Андрей Бакунович кроме российского имеет и белорусское гражданство, эта статья для него, от двух до пяти лет. У других задержанных, насколько известно «Новой», гражданства Беларуси нет. Некоторые из них имеют (или имели ранее) украинское гражданство.





Доказанная попытка что-то «дестабилизировать» на территории Беларуси — это будет уже совсем другая игра, и совершенно точно вопрос не уголовного права, а большой политики.





Если Лукашенко даст команду работать всерьез — дело получится куда интересней ежегодного концерта с ценой на газ или посадок российских банкиров.





Украина, Сирия, Судан, Центральная Африка, Мозамбик, Ливия — за шесть лет существования частной армии вагнеровцы успели пововевать в полудюжине государств и совершить множество преступлений.





Российские правоохранители этих преступлений не видят, даже если им представлены все доказательства, как, например, в случае пыток и убийства сирийца на газовом месторождении Эш-Шаер летом 2017 года, о котором писала «Новая газета».





Всё-таки самого «Вагнера», в миру — подполковника запаса Дмитрия Уткина, в Кремль приглашали и с президентом фотографировали, а его заместителям звезды Героев России вешали. А с Александром Лукашенко таких фото нет, что делает финал открытым.





P.S. Судя по новостям, история будет разворачиваться по жесткому варианту. Как сообщил утром 30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, против задержанных сотрудников “ЧВК Вагнера» возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов.





Правоохранители разыскивают ещё около двухсот наемников Вагнера, которые, по их сведениям, могут находиться на территории страны.







