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С 1 августа Греция снимает запрет на круизные путешествия

30.07.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 1 августа Греция снимает запрет на круизные путешествия

В Греции с 1 августа будут разрешены круизные путешествия. Об этом пишет издание Greek City Times со ссылкой на заявление министра туризма Хариса Теохариса.

В связи с этим письма об открытии круизного сектора в стране были отправлены в Международную круизную ассоциацию (CLIA), а также по адресам трех наикрупнейших круизных компаний Греции MSC Costa, Cruises и TUI Cruises.

После входа в страну круизные лайнеры смогут причаливать в шести портах: Родос, Волос, Пирей, Ираклион, Катаколо и Корфу. Пришвартовавшись первый раз, лайнеры смогут заходить в любой иной порт страны, который встретится по пути следования судна.

Греция - первая страна, которая решила возобновить круизную индустрию после снятия карантина из-за коронавируса. При этом путешествие на лайнерах возможно только при строгом соблюдении мер профилактики.



Фото: Greek City Times  

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В Греции с 1 августа будут разрешены круизные путешествия. Об этом пишет издание Greek City Times со ссылкой на заявление министра туризма Хариса Теохариса. В связи с этим...
 
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