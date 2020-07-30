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Отменен турнир в Минске с участием «Динамо», «Локомотива», «Барыса» и «Юности»
30.07.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Принято решение не проводить предсезонный турнир в Минске.
Об этом сообщил журналист
На турнире, который был запланирован с 19 по 23 августа, должны были сыграть минское
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Принято решение не проводить предсезонный турнир в Минске.
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