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Отменен турнир в Минске с участием «Динамо», «Локомотива», «Барыса» и «Юности»

30.07.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Принято решение не проводить предсезонный турнир в Минске.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На турнире, который был запланирован с 19 по 23 августа, должны были сыграть минское «Динамо», «Локомотив», «Барыс» и минская «Юность».

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Теги: Минск
 
 
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Принято решение не проводить предсезонный турнир в Минске.
 
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