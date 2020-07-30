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Жена президента Бразилии заразилась COVID-19

30.07.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жена президента Бразилии заразилась COVID-19

Супруга Бразильского президента Мишель Болсонару сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным. Об этом пишет ТАСС ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Мишель Болсонару 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным», - говорится в сообщении.

При этом врачи оценивают состояние здоровья первой леди как хорошее. Мишель будет соблюдать все требуемые санитарные предосторожности и будет наблюдаться медицинским персоналом администрации президента.

Ранее сообщалось, что недавно коронавирусом переболел сам президент Бразилии. В прошлую субботу, 25 июля, Жаир Болсонару сообщил о том, что выздоровел.  

Бразилия является второй страной в мире по числу зараженных после США. По сообщениям Минздрава страны, с момента вспышки там умерли более 90 тысяч человек. По последним данным, в Бразилии зафиксировано 2,56 миллиона случаев заражения коронавирусом.



Фото: Global Look Press

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Супруга Бразильского президента Мишель Болсонару сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным. Об этом пишет ТАСС ссылкой на пресс-службу...
 
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