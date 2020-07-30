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Жена президента Бразилии заразилась COVID-19
30.07.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Супруга Бразильского президента Мишель Болсонару сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным. Об этом
При этом врачи оценивают состояние здоровья первой леди как хорошее. Мишель будет соблюдать все требуемые санитарные предосторожности и будет наблюдаться медицинским персоналом администрации президента.
Ранее сообщалось, что недавно коронавирусом переболел сам президент Бразилии. В прошлую субботу, 25 июля, Жаир Болсонару сообщил о том, что выздоровел.
Бразилия является второй страной в мире по числу зараженных после США. По сообщениям Минздрава страны, с момента вспышки там умерли более 90 тысяч человек. По последним данным, в Бразилии зафиксировано 2,56 миллиона случаев заражения коронавирусом.
Фото: Global Look Press
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Супруга Бразильского президента Мишель Болсонару сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным. Об этом пишет ТАСС ссылкой на пресс-службу...
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