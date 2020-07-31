Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

материале «Ленты.ру». Казалось, президентская кампания в Беларуси, отмеченная громкими уголовными делами против самых сильных конкурентов Александра Лукашенко, не могла стать еще скандальнее. Но нет. В КГБ Беларуси, сообщили о задержании 33 российских наемников из известной ЧВК Вагнера. По версии спецслужб, они собирались дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов президента, которые состоятся через полторы недели. На экстренном заседании Совбеза прозвучали громкие заявления о готовящихся терактах и о том, что иностранных боевиков в республике на самом деле гораздо больше. Только, кажется, никто в Беларуси, в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг. Зато на Украине заявления белорусских коллег восприняли со всей серьезностью и спешно начали готовить запросы об экстрадиции вагнеровцев — ведь среди российских наемников оказались участники боевых действий в Донбассе. О том, как стремительно и непредсказуемо закручиваются внутриполитические события в Беларуси,, — в«Ленты.ру».

Задержание

Вечером 29 июля государственное агентство БЕЛТА сообщило, что спецслужбы задержали в санатории под Минском 32 иностранных наемника, еще одного члена их группы раскрыли и арестовали на юге страны. Позже стало известно, что это россияне, члены небезызвестной ЧВК Вагнера. На них обратила внимание администрация санатория. Мол, молодые люди вели себя совсем неподобающе русскому туристу — увеселительных заведений не посещали, спиртного не потребляли, все как на подбор одевались в стиле милитари и лишь тихо небольшими группками исследовали территорию базы отдыха.





БЕЛТА добавила, что при себе у наемников было три больших чемодана, которые приходилось загружать нескольким мужчинам. Они прибыли в Минск в ночь на 25 июля и должны были выехать в тот же день, но задержались до 27-го. Спецслужбы Беларуси, установили, что на территории страны находятся еще около двух сотен наемников ЧВК Вагнера. Их цель — дестабилизация ситуации в стране. Как именно россияне собирались дестабилизировать Беларусь, — не уточнялось.





200

российских наемников

еще остались в Беларуси,и готовят провокации с целью дестабилизации обстановки в стране, считают в КГБ





Конкретнее на следующий день высказался СК Беларуси, Всем задержанным «объявили подозрения» в рамках дела о подготовке к массовым беспорядкам. Ведомство подчеркнуло, что по этому делу проходит задержанный еще в мае блогер Сергей Тихановский, который считался одним из самых популярных соперников Лукашенко на выборах, его супруга Светлана заменила мужа в гонке и смогла получить статус кандидата.





Вместе с Тихановским 29 мая были арестованы еще один известный оппозиционер Николай Станкевич и их сторонники. Им всем также вменяют «совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды, призывы к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов». Уже после задержания российских наемников Тихановскому и его соратникам продлили срок заключения под стражей до конца сентября.





Позицию Москвы уже на следующий день после задержания россиян представил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал спекуляциями выводы о связи данного инцидента с предстоящими выборами президента Беларуси, и напомнил, что Москва и Минск являются союзниками и ближайшими партнерами.





Конечно, это ничто, кроме инсинуаций

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

о том, что российские наемники собирались дестабилизировать Беларусь





Официальный представитель Кремля, традиционно комментируя причастность ЧВК Вагнера к политике России, напомнил, что такого понятия, как «частная военная компания», не существует в российском законодательстве, следовательно, госструктуры не имеют никакого отношения к деятельности наемников.





Однако раньше зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация государственного агентства Белоруссии о захваченных бойцах ЧВК вызывает «большие сомнения» и озвучил другую, менее официозную точку зрения. Он подчеркнул, что Москва будет работать с любым избранным президентом Белоруссии, но сам политический процесс в Минске ее не касается.





Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов

Юрий Швыткин

зампредседателя комитета Госдумы России по обороне

Сняли ответственность

Примечательно, что о возможных «майданах», злонамеренных «сторонних силах» и «дующих на Беларусь ветрах», которые будут пытаться разрушить республику на нынешних выборах, Лукашенко начал говорить задолго до начала президентской кампании — еще весной, когда народ начал возмущаться отсутствием поддержки со стороны государства в период пандемии COVID-2019 и нежеланием вводить карантин.





Впервые именно о российском вмешательстве в Минске заговорили после ареста самого перспективного соперника Лукашенко на выборах, экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого обвинили в создании преступной схемы по выводу за рубеж миллионов долларов. Лукашенко тогда объявил о предотвращении майдана в стране и добавил, что «маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси». Эту метафору он повторил за главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем, который выразился гораздо четче: «кукловодами» Бабарико могут быть «большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше».





24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения, в своей речи коснулся темы участия ЧВК в конфликтах по всему миру. Он отметил, что всякие войны начинаются с уличных выступлений, майданов, а если собственных протестующих не хватает в стране, туда заводят профессиональных военных, подготовленных в ЧВК для осуществления провокаций. «У нас своих "майданутых" маловато», — подчеркнул он. И вот, не прошло и недели, как ЧВК действительно объявились в стране, да к тому же российские.









Александр Лукашенко посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь





Утром 30 июля, в день перед самым крупным митингом оппозиции, кандидатов в президенты Беларуси, вызвали в ЦИК на встречу с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым, чтобы обсудить историю с пойманными наемниками. Обсуждение не слишком впечатлило участников встречи. Фаворит гонки среди оппозиции Светлана Тихановская сказала «Ленте.ру», что воспринимает это как попытку запугать кандидатов. Им очень не понравилось заявление Равкова, что в случае возникновения каких-то столкновений вся ответственность ляжет на организаторов, хоть силовики и введут усиленный режим, а также предупреждение, что на митинге могут отключить интернет.





Мы обращаем внимание, что обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий является обязанностью государства





Светлана Тихановская

Перед началом митинга Тихановская опубликовала в YouTube обращение к Лукашенко, где раскритиковала дебаты на государственном телевидении и призвала его приехать прямо сейчас в парк Дружбы народов, где проходит митинг оппозиции, чтобы дискутировать на равных. Приглашение белорусский лидер проигнорировал.





Однако митинг вызвал небывалый ажиотаж у избирателей — штаб Тихановской насчитал около 30 тысяч. Кстати, как отметил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», силовики свою угрозу по поводу интернета все же выполнили — люди отмечают проблемы еще и с мобильной связью.





Еще один кандидат Анна Канопацкая согласна с Тихановской в том, что власти просто пытаются переложить ответственность. Она рассказала, что участников встречи ознакомили с историей задержания наемников ЧВК Вагнера, отметила, что возбуждено дело по статье «Подготовка к террористическому акту» (СК озвучивал другую статью — «Подготовка к массовым беспорядкам»). Также госсекретарь Совбеза напомнил на встрече о теракте в метро Минска в 2011 году и взрыве в толпе в 2008 году на праздновании Дня независимости.





«Со стороны Равкова прозвучали предположения, что есть угроза взрывов, прицельной стрельбы снайперов и угроза иных противоправных действий, — сказала Канопацкая в беседе с "Лентой.ру". — На что потрачены деньги налогоплательщиков? Почему власть оказалась неспособна противостоять современным вызовам 21-го века, почему у нас идет вот эта гибридная агрессия в СМИ? Это же не вчера началось».





Также она отметила, что как профессионал не считает рассказ Равкова о задержании членов ЧВК убедительным, но выражать личное мнение отказалась.





Если вы спрашиваете меня о правдоподобности этой версии как у юриста, я понимаю, что доказательств, предоставленных господином Равковым, — их недостаточно

Анна Канопацкая

о версии задержания российских наемников

Странные вещи

Только к вечеру 30 июля посольство России в Беларуси, выяснило, кем же на самом деле являются задержанные россияне. Как заявил российский посол Дмитрий Мезенцев, все они летели через Белоруссию транзитом в третью страну, где им предстояло заниматься охранной деятельностью, а не военной. Следующим пунктом назначения россиян должен был стать Стамбул.





Задержку в Беларуси,дипломат объяснил тем, что они опоздали на транзитный рейс и были вынуждены дожидаться следующего. МИД России подчеркнул, что перевозкой охранников по белорусской территории занималась местная компания.





Трактовка рядом СМИ факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран

Дмитрий Мезенцев посол России в Беларуси,





С тем, что версия белорусских силовиков о российских диверсантах не выдерживает критики, согласен и автор проекта WarGonzo Семен Пегов. Он указывает на то, что задержанные вообще не скрывались, а, наоборот, спокойно перемещались большой группой. Согласно источникам проекта, задержанные действительно ехали с целью охранять объекты, а не принимать участие в боевых действиях, и оружия при себе у них не было. «Люди, которые едут с военными целями, и выглядят по-другому, и при себе имеют совсем иные средства, и стиль работы у них другой», — указал журналист в разговоре с «Лентой.ру».









Задержание россиян

Кадр: телеканал «Беларусь 1»





Он обратил внимание на то, что у задержанных при себе были загранпаспорта, — это видно на кадрах оперативной съемки — а для пребывания в Беларуси, гражданам России они не нужны. «Не секрет, что Минск являлся своего рода международным транспортным хабом в период пандемии коронавируса, когда из Москвы нельзя было улететь, — добавил Пегов. — Добравшись до Минска по обычной трассе, где никаких КПП нет и ходит спокойно автотранспорт, можно было использовать минский аэропорт как перевалочный пункт между странами, то есть транспортный коридор».





Белорусские спецслужбы — высокопрофессиональные во всех смыслах. Они прекрасно знают, что творится на территории их страны

Семен Пегов

автор проекта WarGonzo





Кроме того, эксперт подчеркнул, что без предварительного согласования со спецслужбами работники такого рода охранных предприятий не смогли бы разместиться ни в каком санатории. «Сообщения о том, что это якобы украинские спецслужбы за 12 дней сообщили белорусской стороне, что будет такая ситуация, мне кажутся полнейшей чушью», — добавил он.





Подтверждает слова Пегова и российский наемник другой ЧВК, знакомый с контрактниками из ЧВК Вагнера. Он анонимно поделился с «Лентой.ру» впечатлениями от этой истории и рассказал, что сам не раз ездил по своим делам через Минск. По его словам, спецслужбы в Беларуси,крайне внимательно относятся ко всем подозрительным лицам и просто так огромная группа наемников в Минске бы незамеченной не осталась.





«Приезжал в тактических штанах, не камуфляже даже, и то меня менты задергали, у них так никто не ходит. Любой намек на принадлежность к военизированным структурам — и тебя достанут проверками», — рассказывает он. Зато по Беларуси, спокойно правосеки (члены запрещенной в России радикальной украинской группировки "Правый сектор") гуляют, их не трогают.





Есть мысль, что "вагнерам" в Беларуси, ловить нечего, народец там очень крутой. Там армия и КГБ в полном порядке. Посылать ради провокаций в Беларусь, "вагнеров" — это надо совсем без мозгов быть, их там в пыль сотрут

анонимный сотрудник одной из ЧВК

Украинский интерес

Кем бы ни были россияне, задержанные в Беларуси, оказалось, что двое или трое из них ранее принимали участие в боевых действиях, — причем не где-нибудь, а в Донбассе в составе батальона Захара Прилепина. Об этом рассказал сам писатель. После гибели главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году батальон перешел в подчинение Министерства внутренних дел ДНР, и, очевидно, состав его успел поменяться. Также выяснилось, что некоторые задержанные имеют помимо российского паспорта украинский.





События вызвали моментальную и бурную реакцию в Киеве. Служба безопасности Украины уже готовит запрос об экстрадиции задержанных в Беларуси, «российских боевиков». Правда, неизвестно, насколько этот ход будет успешен: в Москве заявили, что не признают второго украинского гражданства у отдельных задержанных. На белорусско-украинской границе усилили меры безопасности.









Митинг оппозиции 30 июля

Фото: Сергей Гриц / AP





Директор Центра изучения украинской политики (ЦИУП) Максим Семенов поясняет, что формально у Киева действительно есть основания требовать экстрадиции некоторых задержанных, так как на Украине они обвиняются в терроризме за участие в боевых действиях на стороне непризнанных республик Донбасса. И эти люди — «лакомый кусочек» для белорусских спецслужб: под страхом выдачи Киеву их можно заставить признаться в чем угодно.





«Этим вопросом с задержанными наемниками Лукашенко пытается подвесить Москву на крючок, — рассуждает эксперт. — Если Кремль не будет вмешиваться и безусловно признает результаты голосования, Лукашенко подержит россиян в СИЗО и отпустит домой после завершения избирательной кампании. А с другой стороны, захваченных все равно могут выдать Украине просто потому, что вне зависимости от договоренностей белорусский президент неоднократно нарушал данные России обещания».





Для Киева второй вариант будет идеален, поскольку это еще одна возможность «пнуть» на международной арене Москву, мол, даже ее ближайший союзник не хочет иметь с ней дела. «Это все снова актуализирует разговоры о российском участии в событиях в Донбассе, гибридные войны вагнеровцев на Ближнем Востоке и так далее. Может, даже на новые санкции удастся Запад продавить», — отмечает Семенов.





Сейчас произошел окончательный разворот Минска в сторону жестко антироссийской политики по украинскому образцу. Очевидно, надуманные обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытки переворота мало чем отличаются от риторики Киева

Максим Семенов

директор ЦИУП

Не уследили

Как отмечает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, перед каждыми президентскими выборами в Беларуси,происходили истории, подобные нынешнему инциденту с российскими якобы наемниками, задержанными по обвинениям в подготовке диверсий.





Только теперь ситуация развернулась на 180 градусов, подчеркивает политолог. Раньше Лукашенко обвинял в попытках дестабилизации Польшу, Литву, Украину, а теперь делает врага из России, рассказывает, что в районе Пскова и Невеля якобы уже собираются какие-то диверсионные группы. Таким образом он пытается не столько запугать внутреннюю оппозицию, но и заработать политические очки у Запада, санкций которого он очень боится.





По мнению Болкунца, Лукашенко понимает, что проигрывает эти выборы и растерял поддержку. Конечно, ЦИК выдаст ему нужный результат, но понятно, что сторонники оппозиции этому не поверят. И будут протесты, бунты. «И Лукашенко неоднократно предупреждал, что готов идти на любые меры, чтобы выиграть. Он боится потерять власть, потому что это не только его жизнь, это его финансы, благополучие его клана», — подчеркивает эксперт. Однако за разгон протестов обязательно последуют санкции Запада, отношения с которым только-только начали теплеть.





Ситуация с внешним агрессором поможет ему этого избежать. Правильным выходом будет обвинить во всем Россию и попытаться списать подавление протестов на попытку защиты своей страны от вмешательства внешних сил

Дмитрий Болкунец

белорусский политолог

"И тут я хотел бы отметить такой момент — президент Беларуси, в некоторых эпизодах вроде даже пытается координировать свои действия с Украиной, — говорит Болкунец. — В чем-то этот инцидент с "российскими наемниками" похож на ту ситуацию, которая была перед президентскими выборами на Украине. Тогда в конце 2018-го Петр Порошенко устроил чудесную акцию в Керченском проливе с провокацией (имеется в виду задержание украинских боевых кораблей, которые нарушили морскую границу и начали опасное маневрирование)».





Однако не стоит думать, что антироссийские настроения захлестнули белорусское руководство накануне выборов. Отношения России и Беларуси, начали портиться не вчера, напоминает директор ЦИУП Максим Семенов. «Надо помнить, что отношения Минска и Киева начиная с 2014 года выстраивались на антироссийской основе. Лукашенко признал переворот в Киеве в феврале 2014 года и правительство Турчинова. Лукашенко поставлял топливо и оружие Украине для войны в Донбассе», — добавляет он.





Причиной такого разворота стал страх Лукашенко, что Россия повторит «крымский сценарий» при интеграции по договору о Союзном государстве, хотя в нем не содержится пунктов о потере суверенитета. Но этого боится не только президент Беларуси,— сами граждане, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны, выходили на протесты против интеграции и за дерусификацию — это очень похоже на то, как развивались события на Украине в 2014 году.





Из событий 2014 года не были сделаны выводы. Россия продолжила делать ставку на коррумпированные постсоветские элиты, получающие российские дотации и за российский же счет проводящие антироссийскую политику

Максим Семенов

директор ЦИУП

Вместо этого, считает Семенов, Москве надо было выстраивать диалог с гражданским обществом Беларуси, и стремиться формировать выгодный ей общественно-политический фон. Вне зависимости от исхода конкретно этой истории России предстоит кардинальным образом пересмотреть свои подходы к политике на постсоветском пространстве. Иначе подобные кризисы будут повторяться.







