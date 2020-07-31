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Пандемия в мире: общее число заразившихся к утру 31 июля превысило 17,2 миллиона человек

31.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.


По информации проекта, прирост числа заразившихся за сутки составил около 260 тысяч. За весь период пандемии скончались 672 062 инфицированных, более 10 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,49 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,6 миллиона человек), Индия (более 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (832 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (482 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
 
 
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Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
 
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