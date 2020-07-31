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В Беларуси 67 808 случаев COVID-19. Прирост за сутки почти на том же уровне
31.07.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 67 808 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 62 444 пациента (плюс 679 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 559 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
То есть в активной фазе COVID-10 у нас сейчас 4805 человек.
Всего проведено 1 299 428 тестов (плюс 10 842 за последние сутки). Процент положительных — 1,3. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас
Коронавирусной инфекцией переболел и Александр Лукашенко. Об этом он
Пресс-служба Минздрава
В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции
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Выздоровели и выписаны 62 444 пациента (плюс 679 за последние сутки), умерли 559 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
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