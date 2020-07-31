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В Беларуси 67 808 случаев COVID-19. Прирост за сутки почти на том же уровне

31.07.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 67 808 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 143 новых инфицированных (вчера было плюс 147).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 62 444 пациента (плюс 679 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 559 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

То есть в активной фазе COVID-10 у нас сейчас 4805 человек.

Всего проведено 1 299 428 тестов (плюс 10 842 за последние сутки). Процент положительных — 1,3. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Коронавирусной инфекцией переболел и Александр Лукашенко. Об этом он рассказал 28 июля во время посещения войсковой части 3214 в Минске. По словам президента, он перенес инфекцию бессимптомно и «на ногах».

Пресс-служба Минздрава сообщает со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, что более 30% всех заболевших коронавирусной инфекцией были сконцентрированы в Минске.

В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.

 
Теги: Минск
 
 
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Выздоровели и выписаны 62 444 пациента (плюс 679 за последние сутки), умерли 559 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
 
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