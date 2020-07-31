«Я считаю, что живу достойно!» — «Ну вы так конечно!» Как замминистра в Ганцевичах агитировала за Лукашенко

Источник материала: Виртуальный Брест

У действующего президента и одновременно кандидата на этот пост Александра Лукашенко 30 доверенных лиц. Среди них — и медики, и чиновники, и сенаторы, и ректоры, и глава ПВТ… Сейчас они проводят встречи с избирателями. Например, за Александра Лукашенко агитирует и замминистра здравоохранения Елена Богдан, на основной работе она сейчас в отпуске. На одной из таких встреч в Ганцевичах Брестской области побывали и корреспонденты TUT.BY.





Встреча с избирателями прошла в средней школе № 3 в Ганцевичах

Встречи с доверенным лицом Лукашенко проходили в Ганцевичах не один день

Ганцевичи находятся в Брестской области, и здесь проживает около 14 тысяч человек, а в самом районе — примерно 27 тысяч. Город с первого взгляда симпатичный: вполне ухоженный центр, много зелени, на светофорах даже висят таблички, чтобы велосипедисты спешивались на пешеходном переходе. Да и первое впечатление о городе — хорошее. Визуально здесь идет такая спокойная жизнь, о которой часто мечтают жители мегаполиса: много велосипедистов, возле частных домов разбиты аккуратные клумбы, на летней террасе пиццерии люди пьют кофе.

Правда, в последнее время в связи с выборами из этого симпатичного города стали приходить не очень радостные новости. Например, в июне во время стихийной акции солидарности с задержанными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты задержали двух журналистов местного издания «Ганцавіцкі час» Сергея Багрова и Александра Позняка. Их избили в прямом эфире. Позже суд обвинил журналистов по двум статьям: неповиновение законным требованиям милиции и участие в несанкционированном массовом мероприятии. Сергею Багрову дали 15 суток, Александр Позняк отделался штрафом в 810 рублей.

Среди задержанных оказался и 27-летний житель города Виталий Цыбулько. Его схватили сразу несколько сотрудников милиции, один из которых прижал его голову коленом к тротуару. Кадры задержания Виталия разлетелись по интернету. При этом по факту Виталию за «нарушение порядка организации массовых мероприятий и неповиновение милиции» дали штраф в 4 базовые величины — 108 рублей.





В Ганцевичах замминистра здравоохранения, а сейчас и доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко, Елена Богдан встречалась с избирателями не один день

Сейчас идет активная агитация за кандидатов в президенты. И если одни проводят митинги в городах, другие агитируют в трудовых коллективах и на встречах с избирателями, куда может прийти любой желающий.





30 июля Елена Богдан агитировала за кандидата в средней школе № 3. Встреча должна была начаться в 14.00, и избиратели, и доверенное лицо были пунктуальны и собрались ровно ко времени. По диалогам между пришедшими на встречу было понятно, что многие из них — учителя, в том числе и этой школы.

Несмотря на то, что мероприятие проходило в актовом зале, где и окна были открыты, и рассаживать старались в шахматном порядке, а на входе всех призывали продезинфицировать руки и даже помогали это сделать, в масках мы заметили всего несколько человек, в том числе и главного врача местной больницы. При этом в самом актовом зале было более 60 человек.

О борьбе с коронавирусом, телеграм-каналах и «временщиках»

Сначала Елена Богдан рассказала о себе. Сообщила, что с марта этого года работает заместителем министра здравоохранения, но до этого в Минздраве в числе прочего возглавляла отдел помощи матерям и детям, главное управление организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц. В ведомство пришла из Минской областной детской клинической больницы — это было ее первое место работы.





Она сказала, что сама попросила об этой встрече с избирателями. Елена Богдан отметила, что по ее наблюдениям ни одна избирательная кампания не проходила в таких жестких и нестандартных условиях, как сейчас. И объяснять свою точку зрения начала с ситуации с коронавирусом. Сказала, что путем «мягких карантинных мер» пошли только две страны в мире — Беларусь и Швеция. А нам в том числе помогло то, что мы сохранили коечный фонд в больницах и могли госпитализировать людей: у нас на 1 тысячу человек приходится 10 коек. При этом фельдшерско-акушерские пункты есть даже там, где живет 130−150 человек.

— Я даже сегодня, обращаясь к главному врачу, спросила: а если бы мы сократили на треть коечный фонд в Ганцевичах? Вот как бы мы выстояли в этой ситуации?

Другими плюсами системы здравоохранения она назвала то, что у нас есть своя фармацевтическая служба, что службу заготовки крови не приватизировали.

— А если бы у нас не было нашей государственной промышленности, жесткой вертикали власти? Где бы мы взяли средства индивидуальной защиты? Ведь за короткий промежуток времени наша легкая промышленность перестроилась и начала шить нам так необходимые средства индивидуальной защиты. Ни одна страна мира не думала, что все так может быть, мы жили больше 15 лет в мире неинфекционных заболеваний.





Также она сказала, что нам помогли и добрососедские отношения с другими странами: мы отправили гуманитарную помощь в Китай, нам тоже ее прислали в ответ, Япония и Индия позволили купить и вывезти лекарства. По мнению Елены Богдан, несмотря на трудности, которые возникали из-за COVID-19 с границами, в Беларуси хорошо относились и к иностранцам.

— Когда случилась коронавирусная инфекция, Польша с чемоданами из общежитий выставляет детей, Испания — наших белорусских студентов. Как мы могли их не пустить в страну? В нашем уме даже не укладывается, что эти дети, наши туристы могут остаться где-то за рубежом без средств к существованию. Я была в Барановичах и встречалась с педагогическим коллективом, ректор мне говорит: "Послушайте, а у нас ситуация другая. У нас иностранные выпускники закончили учебу, обязательств перед ними нет, но их страны закрыты, куда деться этим детям?". Разве он их выставил из общежития с чемоданом и сказал "идите куда хотите?" Нет. Знаете, что он сделал? Он позвонил руководителям предприятий и попросил на время взять этих детей на работу. Вот она, забота о человеке. Это мы с вами создали такую страну, мы ее такую построили, и здесь есть кирпичик каждого из нас. Еще один пример: нигде в мире не занимались контактами первого уровня, я уже не говорю про контакты второго уровня, с легкими и бессимптомными формами. Потому что нигде в мире на это не хватало ресурсов. Мы, занимаясь контактами, получили время, чтобы подготовить систему здравоохранения, перепрофилировать учреждения. Прочитала в одной из предвыборных программ, что система здравоохранения была не готова к коронавирусной инфекции, потому что не хватало вентиляторов, необходима была дозакупка. Мы больше 11−12% аппаратов искусственной вентиляции легких не задействовали по стране даже в самый напряженный период. И сегодня мы продолжаем тянуть точки кислорода, потому что должны быть готовы ко второй волне.





Во время вступительного слова время уделили и молодежи. Елена Богдан сказала, что сегодня молодежь уходит из реального мира в виртуальный.

— Сегодня то, что они читают в средствах массовой коммуникации, в телеграм-каналах, они воспринимают как действительность. А там фактически человек разговаривает сам с собой, потому что он сам дает эмоциональную окраску тому, что он слышит. Не видно ни эмоций человека, с которыми он писал, не видно ни глаз, ни честности этого человека. Мне очень хочется, чтобы прежде всего мы, люди старших возрастов, показывали нашим детям, что есть что и что есть виртуальный призыв неизвестно за кого и неизвестно когда. И несмотря на то, что эти виртуальные призывы были, никто не взял на себя ответственность, ни один политический штаб. А как случилась заварушка, так виновато государство. И вот сейчас, переезжая с места на место, я почитала новости — «мы все равно все продолжим, потому что ответственность на себя взяло государство» (речь идет об усилении мер безопасности на митингах Светланы Тихановской. — Прим. TUT.BY). Так вы проводите — вы и берите ответственность! Может быть, я эмоциональна, это мой недостаток, но я неравнодушна.





Доверенное лицо закончила свое выступление, которое длилось около 18 минут, тем, что свою страну мы строили 26 лет под одним руководством, а когда человек долго работает, он несет ответственность за то, что делает.

— Временщики ответственности не несут. Никогда. Ты делаешь, с тебя спрос, ты несешь ответственность, ты анализируешь свои ошибки, даешь новые предложения, делаешь — и с тебя опять спрос. Самое тяжелое — ответственность за решения, которые принимаешь. И если человек не знает, где он будет жить после 9 августа, то ему абсолютно все равно, что будет с нами и до 9 августа, и после 9 августа. А если человек не мыслит себя, если его дети здесь, его внуки здесь, если люди, которые ему поверили, здесь, то с этого человека и спрос будет.

«Я не буду с вами вступать в эту полемику. Голосуйте за другого»

Первые вопросы на встрече касались не политики, а более близкой темы — коронавируса: когда будет вторая волна и как к ней готовится система здравоохранения. Возможную вторую волну ожидают в ноябре-декабре, а сейчас пополняют запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, увеличивают в больницах количество кислородных точек, систему сбора информации с ручной переводят на электронную, медиков отправляют в отпуска, чтобы они отдохнули и были во время возможной второй волны уже на работе.

Еще один вопрос был адресован главврачу местной больницы Вадиму Сошко: можно ли в Ганцевичах платно сдать тесты на антитела к COVID-19. Ответ: можно с 11 до 13 в местной поликлинике, стоимость — 18 рублей 11 копеек.





Главный врач Ганцевичской центральной районной больницы Вадим Сошко

Следующий вопрос был даже не вопросом, а просьбой от представительницы местного управления образования района: в прошлом году вакцина от гриппа пришла в конце сентября — начале октября, дети к тому времени успели заболеть и было много отказов от вакцинации, поэтому сейчас решили попросить организовать вакцину в августе.

— О, Валерий Петрович пришел, оппозиционер, вот он задаст вопрос! — послышалось в зале.

В этот момент сюда действительно зашел мужчина в голубой клетчатой рубашке.

Тем временем Елена Богдан объясняла, как вообще проводится вакцинация от гриппа: что все зависит от того, когда прогнозируется подъем заболеваемости, и летом прививать не могут, потому что тогда ко времени пика у привитых не сохранится иммунитет. Если бы грипп ожидался в декабре, то начали бы прививать в июне-июле.

— Спрашивайте, — просила людей в зале Елена Богдан.

И Валерий Петрович не подвел:

— Столько вопросов, а все молчат! — привстал он с места. — Вы сами изъявили желание быть доверенным лицом Лукашенко либо это решение администрации?

— Я узнала от президента. Это решение принимал президент. Подписи я не собирала, я не была членом инициативной группы, я доверенное лицо, у меня другая задача, свою подпись я отдавала.





Пенсионер и бывший педагог Валерий Петрович Бурак задавал больше всех вопросов: и о том, что Лукашенко давно у власти, и что его не взяли в участковую комиссию.

— Все-таки армия, КГБ , ОМОН, МВД, суды, прокуратура , чиновники… Это все президент. И как так вот получается, что только первые выборы были истинные, а остальные выборы подтасовка, подделка: 70, 80, 90 процентов за Лукашенко? Я к чему. Я хотел попасть в участковую комиссию, так не прохожу. У меня к вам, настаўнікі, просьба, — обратился он уже к учителям в зале, — в будущем, даже теперь, отзовите тех людей, у кого совести нет. Помните, Бердяев сказал, что совесть — это глубина души человека, которая соприкасается с Богом, - заметил Валерий Петрович Бурак, пенсионер и бывший педагог.

— Знаете что? А я с вами полностью согласна, — сказала Богдан. — Знаете, что с возрастом понимаешь? Что самое главное, когда твоя совесть спокойна. Так вот, если бы мы не сохранили все то, что есть — вот моя совесть как заместителя министра здравоохранения, отвечающего за организацию оказания медицинской помощи, не то что плакала бы… Я с вами абсолютно согласна, и мне все равно, что обо мне кто подумает и что напишет — тем более, моя совесть спокойна. И я людям сегодня честно говорю то, что сделало наше государство. А соглашаться или не соглашаться — мнения всегда два, даже у медали две стороны. Поэтому у вас свое мнение, у меня — свое, я считаю, что то, что я доверенное лицо, — для меня это высокая честь. Это оценка той работы, которую сделала и система здравоохранения, и я лично — и не за этот короткий промежуток времени, а может быть, за всю мою трудовую жизнь в здравоохранении.

— Большое спасибо, я в вас не сомневаюсь. Единственное, что порядочный человек, когда давно надо было сыходзіць, сышоў бы, он не сышоў. А теперь он держится и руками, и ногами…

— Я не буду с вами вступать в эту полемику. Голосуйте за другого.





Резюмировав, Валерий Петрович поблагодарил Богдан за белорусскую медицину и сказал, что на ее месте он бы в политику не полез.

— А это не политика, это правда, — говорила Богдан. — Люди должны слышать от меня, как наша система работала и что в ней было хорошо и плохо, чтобы, когда они будут других слушать и читать, понимали бы. Я считаю, что я должна эту информацию до людей доносить, а ваше дело — как вы ее воспримете, как вы ее кому расскажете и какой выбор вы свой сделаете, это тоже ваше дело. Это ваше право, право гражданина.

— Спасибо. Приятная женщина! — сказал Валерий Петрович, а зал стал аплодировать.

После этого комплимента Елена Богдан рассказала ситуацию из жизни: когда в одной из областей проводила селектор с главными врачами, а потом в одном из телеграм-каналов появился такой текст:

— Мы знаем, как вы воспитывали своих детей, Елена, мы считаем, что вас держат в заложниках, дайте только знак. Вы представляете: и они страну поднимут! — возмутилась доверенное лицо.

— Это интернет-шутка, — донеслось из зала.

— Вот вы говорите, интернет-шутка, а давайте вспомним: наденьте на руку определенного цвета браслет. Что это? Вспомните историю, когда выделяли евреев в гетто, я серьезно вам говорю, это черные пиар-технологии.

Доверенное лицо: Какой еще руководитель страны сделал больше, чем руководитель Беларуси, для Беларуси?

Мужчина, который пытался объяснить, что история про «дайте только знак» — шутка, решил встать и сам задать вопрос. Оказалось, что он учитель информатики, сам переболел коронавирусом, и первое, что сделал сейчас в выступлении, — поблагодарил медиков за работу. А потом спросил, имеет ли прямое отношение к успехам в борьбе с коронавирусной инфекцией Лукашенко — или это все-таки достижение самих врачей, которые даже отдавали свои жизни, чтобы сохранить здоровье людей.

— Без решения главы государства мы бы взяли средства индивидуальной защиты? — переспросила Елена Богдан.





— Это и плохо — что для того, чтобы взять средства индивидуальной защиты, нам надо решение одного человека.

— Нет, это очень хорошо. Почему в Италии не было средств индивидуальной защиты, где это не зависит от решения одного человека? Почему в Испании интернаты оставили сотрудники и люди умирали от голода, где решение не зависит от главы государства?

— Знаете, я вам тоже могу сказать, что в Испании и в Италии живет старейшая нация, там много стариков…

— Нет, там права человека — это только слова.

По мнению Елены Богдан, в Беларуси выстроена вертикаль власти и это плюс системы: каждый принимает решения, которые может принимать на своем уровне.

— Мы меняли работу промышленности, «Беллегпрома», — говорила она. — Возможно, у них и планы были другие, а они шили то, что нам надо, и сырье это надо было где-то взять. А наша международная дипломатия? Это отношение и уважение к стране. Если бы, например, это случилось в Украине и только в России бы производилось, где бы Украина это взяла? Они же воюют.

— Примеры, что вы приводите, — плюсы авторитарной системы, я их не отрицаю, но давайте вспомним, что ваш кандидат…

— Наш кандидат! — исправила его Богдан.

— Наш кандидат, — повторил учитель информатики, — объявлял по телевизору, что давайте лечиться тракторами…

— А человек шутить имеет право? {…} А что он должен был сказать?





— Он должен был призвать всех по возможности оставаться дома.

— А что, он этого не говорил?

— Нет! Ни разу.

— Говорил! Говорил, что и давайте стариков убережем. Просто мы так с вами устроены, что мы слышим то, что хотим слышать. Я всегда привожу этот пример: когда ты приходишь в аудиторию, где десять человек, то три человека тебя слышат и пойдут за тобой, троих ты можешь склонить на свою сторону, трое никогда не пойдут, потому что они тебя не слышат, и один человек не поймет, зачем он вообще сюда пришел. Какой еще руководитель страны сделал больше, чем руководитель Беларуси, для Беларуси?

— Я не хочу сравнивать, — честно сказал учитель информатики.

— За последние 10 лет долг увеличился в два раза, — не выдержал Валерий Петрович и снова привстал из кресла со своей ремаркой.

— Пенсии увеличились? — перевела тему Богдан.

— Какая это пенсия? Хорошая моя, какая это пенсия? Что там — получил пенсию и поехал во Францию, в Англию, в Штаты полетел?





В этом момент зал оживился, и многие стали обсуждать происходящее между собой. Учитель информатики же продолжал беседу с доверенным лицом кандидата в президенты и по итогу сказал, что хочет жить в своей стране достойно.

— А я считаю, что живу достойно! — сказала Елена Богдан.

— Ну вы так конечно! — поддержал дискуссию Валерий Петрович.

— Вы сколько часов работаете? — спросила Елена Богдан у учителя информатики.

— От восьми и больше, — ответил он. — Как раз официально я работаю меньше, в этом и проблема учителей. Здесь в зале сидит очень много учителей, и то, что вы сейчас им будете рассказывать, они вообще не смогут воспринять. Потому что если у меня в школе ставка 18−20 часов, это не значит, что я 20 часов в неделю отработал и пошел домой. Я еще 20 часов буду дома, еще всякие сверхурочные, мероприятия…

— Вы хотите работать, поэтому вы работаете. Такова ситуация. Мне тоже задавали вопрос, причем мне его задали священники: почему ваши медицинские работники так мало зарабатывают? Понятно, у нас социальная сфера, эти зарплаты из бюджета, лучше работает экономика — мы больше зарабатываем.





— А почему судьи, прокуратура, милиция, военные хорошо получают? Учитель хуже их? Нет! Извините, нет. Врач тоже не хуже их, — снова не выдержал Валерий Петрович.

— Я так поняла, что первое, что я должна написать главе государства в докладе о том, как с вами встретилась, — это «увеличить зарплаты учителям».

— Пожалуйста, мы не против, — негромко прокомментировала как будто себе учитель, сидящая рядом с корреспондентом TUT.BY.

Люди попросили для города бассейн и КТ-аппарат

Люди спрашивали не только о коронавирусе и политике, но и просили о простом — что есть в больших городах и чего лишены в небольших районах: построить в районе спортивный комплекс с бассейном. Оказывается, жители Ганцевичей, у которых есть возможность, ездят за этим в Лунинец, Барановичи и Клецк. На дорогу тратят больше, чем на сеанс в спортивном комплексе.





— Я с вашего позволения внесу это в пожелания избирателей, которые мы еженедельно представляем. Это единственное, что я вам честно могу сказать. Сказать, что мы его построим, пообещать с ходу, не изучив вопрос, не могу — но я это обязательно внесу в пожелания избирателей, — отметила доверенное лицо.

— Я думаю, что этот вопрос волнует не только меня одну, а всех жителей нашего района. У нас в городе нет аппарата компьютерной томографии. Это очень, мне кажется, больной вопрос, — подняла тему еще одна жительница города.

— Когда мы создавали межрайонные центры и центры коллективного пользования, мы прогнозировали, куда поставим аппараты КТ. Мы исходили из возможности часовой доставки туда пациента с черепно-мозговой и другой тяжелой травмой, инсультами. Но так получилось, что Ганцевичи расположены между Лунинцем и Барановичами, и здесь работает правило «золотого часа» (то есть человека в течение часа успевают привезти в Лунинец или Барановичи. — Прим. TUT.BY). Сейчас десять КТ-аппаратов установят в Минске — это гуманитарная помощь (аппараты подарил российский бизнесмен и глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев по просьбе Александра Лукашенко. — Прим. TUT.BY). И еще по двадцати аппаратам мы проводим сейчас процедуру закупки, но Ганцевичи не входят в список городов, где их установят. Ни в 2021 году, ни на 2022 год в Ганцевичах аппарат не планировался и не обсуждался. Аппараты, которые мы сейчас будем ставить, будут устанавливаться в клиниках по крупным дорогам, где чаще всего случаются какие-то происшествия. Это наша первоочередная задача. Сам по себе компьютерный томограф стоит достаточно больших денег, точно такая же практически сумма нужна на подготовку помещения для его установки, плюс это дополнительные кадры. То есть его сегодня купить, завтра поставить — просто нереально, это надо прогнозировать, просчитывать. По периметру кабинета, куда томограф устанавливают, должна соблюдаться радиационная безопасность, к тому же это еще и подготовка специалистов. И когда мы прогнозируем, куда поставим аппарат, мы обязательно должны смотреть, чтобы на него была нагрузка, чтобы он работал не в одну смену. Аналогично мы работали по ангиографам и аппаратам МРТ. Сегодня в такой больнице, как в Ганцевичах, наша основная задача — завершить ремонт и сделать приемное отделение, чтобы пациент в течение нескольких часов прошел обследование и было понятно: он идет домой или должен подниматься в стационар для лечения. За деньги, которые могут быть потрачены для одного КТ-кабинета, мы вполне можем сделать не одно отделение больницы.

При этом Елена Богдан добавила, что белорусские медики сейчас достаточно хорошо видят коронавирусные пневмонии на цифровых рентген-аппаратах.

Валерий Петрович сказал, что ему понравилось, как профессионально Елена Богдан ответила на этот вопрос, и предложил решение ситуации с покупкой КТ: «У председателя райисполкома четыре зама — хватит двоих!»

— Не хватит! И их заработной платы не хватит даже на одну установку, — сказала Елена Богдан.

Елена Богдан высказала свое мнение по поводу альтернативных кандидатов, а также обратила внимание на то, что сельское население сокращается во всех странах — это вопросы урбанизации. Именно поэтому сейчас решили упростить вопросы регистрации участков и строений на селе.





— Скажите, вы вообще за сменяемость власти президента либо нет? — уточнил напоследок редактор местной газеты.

— Я за сильную власть. Я вам серьезно говорю. А сильная власть, которая приходит и уходит, сильной быть не может, потому что человек не успевает нести ответственность за те решения, которые он принимает. Вот это мое мнение.