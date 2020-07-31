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Выборы в Беларуси могут стать «завершением карьеры» Лукашенко - The Economist

31.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До выборов осталось девять дней.

Выборы в Беларуси могут стать «завершением карьеры» Лукашенко - The Economist
Автократы во всем мире могут многому научиться у президента Беларуси Александра Лукашенко. В свое время им восхищались президент Венесуэлы Уго Чавес, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Китая Си Цзиньпин. Даже сам президент России Владимир Путин пользовался некоторыми «хитростями» белорусского президента во время выборов. Лукашенко находится у власти дольше, чем любой из них. А все благодаря взрывной смеси популизма, социализма, репрессий, российских денег и бесконечного терпения Европы, пишет журнал The Economist.

Но на Александра Лукашенко ждет один из самых сложных моментов за всю «карьеру» - ему снова придется столкнуться с новыми президентскими выборами.

Беларусь не проводила прозрачных и честных выборов с 1994 года, когда Лукашенко стал президентом, пообещав восстановить стабильность после распада Советского Союза. Поскольку двое его оппонентов в тюрьме, а третий в изгнании, опросы общественного мнения запрещены, а независимые наблюдатели не имеют права присутствовать во время процесса голосования - Лукашенко, безусловно, имеет все шансы снова одержать победу.

Однако, возникает вопрос, как сами белорусы отреагируют на «неожиданный» результат выборов. Для Запада очередное избрание Лукашенко президентом может принести как пользу, так и причинить вред.

Недоверие к белорусскому лидеру появилось после его халатного отношения к пандемии коронавируса, которую он называл «психозом» и предлагал лечение с помощью нескольких рюмок водки и катания на тракторе.

Но на самом деле, все гораздо сложнее. После почти десятилетия экономической стагнации и отсутствия проблеска изменений в стране, версия стабильности Лукашенко уже не имеет особой популярности. Противники режима президента возлагают надежду на бывшую учительницу Светлану Тихановськую. Она не является «профессиональным» политиком, но зарегистрировалась как кандидат в президенты, таким образом поддерживая своего мужа, которому запретили баллотироваться. Ее муж является популярным видеоблогером-оппозиционером.

Если она победит, то обещает проведение новых, но по-настоящему свободных, выборов в течение шести месяцев. По всей Беларуси митинги в ее поддержку собирали огромные толпы людей.

Трудно представить, что Александр Лукашенко может потерять президентское кресло. Его спецслужбы постоянно патрулируют улицы Минска.


Сфальсифицированные выборы десять лет назад стали причиной многих арестов и санкций со стороны Запада, зато, российский лидер Владимир Путин искренне поздравил своего коллегу с победой. На этот раз недовольство населения гораздо серьезнее, а возможности схитрить почти нет, ведь Лукашенко так и не смог отменить выборы.

Белорусский президент в течение длительного времени умело использовал соперничество между Россией и Западом. Однако, сейчас начинает появляться определенное напряжение в отношениях между Россией и Беларусью.

В прошлом году Кремль оказывал большое давление на президента Беларуси, предлагая политически интегрировать две страны, чтобы Путин мог стать общим президентом. Но Лукашенко отказался от «предложения».

Кремль сейчас находится в неудобном положении. Президент пытается остановить протесты на Дальнем Востоке России. Путину не нравится идея «цветной революции» в Беларуси, но российский лидер не может отправить войска, чтобы ее остановить, ведь это может привести лишь к усилению санкций со стороны Запада.

Возможно, Путин решил позволить белорусскому лидеру самостоятельно разрушить собственную «карьеру», чтобы последний потерял все и стал просить о помощи.

Так или иначе, Запад должен прибегать ко всем возможным средствам, чтобы не позволить Лукашенко применять силу против собственного народа, а также, чтобы отговорить Россию от любых «разрушительных» действий. Если Беларусь действительно ждет путь изменений, то остается надеяться, что эти изменения будут мирными, резюмирует журнал.

 
 
Теги: Минск
 
 
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