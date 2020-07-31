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Контроль на границе Россия объясняет борьбой с коронавирусом

31.07.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская сторона усилила контроль на границе с Беларусью в рамках борьбы с коронавирусом.


Контроль на границе с Россией / Юрий Воскресенский​


Такое объяснение получило посольство Беларуси в Москве, пишет TUT.by. С сайта самого посольства пресс-релиз с этим объяснением пропал вскоре после появления.

Российская сторона объясняет принятые меры необходимостью контролировать въезд и выезд граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом.

После того как в России сняли ограничение на пересечение границы с определенных категорий граждан, пассажиропоток, мол, вырос почти вдвое. "По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и исправления ситуации", — говорится в сообщении белорусского посольства.


О проблемах на белорусско-российской границе стало известно утром 31 июля. Россияне записывали паспортные данные всех, кто выезжал из страны и въезжал в нее. В результате образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей на трассе Е30/М1. 

МИД Беларуси сегодня направил ноту в Россию с просьбой разъяснить ситуацию.
 
 
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Российская сторона усилила контроль на границе с Беларусью в рамках борьбы с коронавирусом.
 
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