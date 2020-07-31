На белорусско-литовской границе застряли тысячи большегрузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи большегрузов застряли на белорусско-литовской границе. По предварительной версии, технические сложности возникли в Литве, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, сейчас на границе стоят около 300 большегрузов. Очередь – порядка пяти-шести километров. Но бывало и больше.

Белорусский пограничный и таможенный контроль машины проходят достаточно быстро, а с литовским не все так просто. Водители грузовиков по несколько дней стоят в ожидании досмотра и оформления грузов.

«Вчера мы отстояли целую смену и сегодня еще. В последнее время часто такое случается», – поделился дальнобойщик.

Все трудности начались здесь 20 июля. Именно тогда стали резко расти очереди. По данным литовской стороны, в их информационных системах произошел сбой, что и снизило скорость прохождения границы. Сегодня, к примеру, несколько часов литовские пограничники вообще не работали по причине памятных акций.

«С нашей стороны задержек никаких не происходит. Транспортные средства оформляются в течение 30 минут, остальное время они ожидают выезд», – сказал начальник отделения пограничного контроля Каменный Лог Максим Фоминок.

Еще один фактор, который сильно повлиял на очереди: отсутствие лимита на ввоз топлива в Литву. К примеру, в той же Польше он есть, потому дальнобойщики и выбирают литовское выгодное направление, заполняя баки недорогим белорусским бензином.

Без коронавируса тоже не обошлось. Из-за пандемии некоторые пункты пропуска в Литве вообще закрыты. А эпидемконтроль на оставшихся возрос многократно. Литовская сторона обещает открыть с 3 августа еще один международный пункт пропуска. Возможно, тогда очередей станет меньше.

Однако понятно, что в ближайшие дни уменьшения пробок в сторону Литвы ждать не стоит. Потому белорусские пограничники также советуют выбирать и другие направления в Западную Европу, не только через Литву.