ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На белорусско-литовской границе застряли тысячи большегрузов

31.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи большегрузов застряли на белорусско-литовской границе. По предварительной версии, технические сложности возникли в Литве, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, сейчас на границе стоят около 300 большегрузов. Очередь – порядка пяти-шести километров. Но бывало и больше.

Белорусский пограничный и таможенный контроль машины проходят достаточно быстро, а с литовским не все так просто. Водители грузовиков по несколько дней стоят в ожидании досмотра и оформления грузов.

«Вчера мы отстояли целую смену и сегодня еще. В последнее время часто такое случается», – поделился дальнобойщик.

Все трудности начались здесь 20 июля. Именно тогда стали резко расти очереди. По данным литовской стороны, в их информационных системах произошел сбой, что и снизило скорость прохождения границы. Сегодня, к примеру, несколько часов литовские пограничники вообще не работали по причине памятных акций.

«С нашей стороны задержек никаких не происходит. Транспортные средства оформляются в течение 30 минут, остальное время они ожидают выезд», – сказал начальник отделения пограничного контроля Каменный Лог Максим Фоминок.

Еще один фактор, который сильно повлиял на очереди: отсутствие лимита на ввоз топлива в Литву. К примеру, в той же Польше он есть, потому дальнобойщики и выбирают литовское выгодное направление, заполняя баки недорогим белорусским бензином.

Без коронавируса тоже не обошлось. Из-за пандемии некоторые пункты пропуска в Литве вообще закрыты. А эпидемконтроль на оставшихся возрос многократно. Литовская сторона обещает открыть с 3 августа еще один международный пункт пропуска. Возможно, тогда очередей станет меньше.

Однако понятно, что в ближайшие дни уменьшения пробок в сторону Литвы ждать не стоит. Потому белорусские пограничники также советуют выбирать и другие направления в Западную Европу, не только через Литву.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все трудности начались здесь 20 июля. По данным литовской стороны, в их информационных системах произошел сбой, что и снизило скорость прохождения границы.
 
Новости дня
Новости
 
Выборы в Беларуси могут стать «завершением карьеры» Лукашенко - The Economist
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика