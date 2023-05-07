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Трудности уникального завода, вдохновляющая история семьи из Пружан и новые возможности маркетплейсов: новости бизнеса за 1-7 мая 2023 года

07.05.2023 09:43 — Новости о Коронавирусе | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Трудности уникального завода, вдохновляющая история семьи из Пружан и новые возможности маркетплейсов: новости бизнеса за 1-7 мая 2023 года

Будущее маркетплейсов, возможности ИИ для бизнес-аналитики и омниканальность. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Пандемия коронавируса в 2020 году дала мощный толчок развитию маркетплейсов в России и Беларуси. А после санкций пришлось перестраиваться на работу с новыми поставщиками, больше сотрудничать с местными производителями. Эксперт компании «Первый Бит» по автоматизации бизнес-процессов Александр Калиман рассказал «Про бизнес», на каком этапе находится рынок маркетплейсов сейчас и что его ожидает в ближайшем будущем, а также посоветовал, как продавцам избежать штрафов от популярных площадок.

«Искусственному интеллекту самое место среди четырех важнейших вех в истории цифровых технологий», — так в недавнем интервью Forbes рассуждал о будущем основатель Microsoft Билл Гейтс. Бурный прогресс не обходит стороной и мир бизнеса, где возможности ИИ давно находят активное применение и открывают новые горизонты. Месяц назад мы уже рассказывали, какие AI-сервисы можно внедрить в любой бизнес прямо сейчас. В этот раз «Про бизнес» использовал возможности ChatGPT и пообщался с основателем экспертной группы Octopance Денисом Денисовым, чтобы узнать, как ИИ будет применяться в бизнес-аналитике будущего и сможет ли он заменить человека.

Полезное для бизнеса

Омниканальность — это объединение разрозненных каналов общения с клиентом в единую систему, в которой опыт взаимодействия с брендом становится бесшовным за счет того, что все акции едины и система помнит обо всех действиях клиента. Например, кто-то купил кофеварку в офлайн-магазине — при посещении сайта увидит рекомендацию пополнить запас фильтров. Product owner лояльности платформы автоматизации Mindbox Андрей Медведев рассказал «Про бизнес» на примере «Вкусвилла», зачем омниканальность нужна бизнесу и почему без программы лояльности собрать клиентские данные не получится. В статье также кейсы Charuel, italy & co., «Асконы», «Петровича» — эти бренды благодаря омниканальности оптимизируют затраты. А в конце вы найдете памятку по внедрению инструмента.

Читайте дайджест интересных деловых новостей в мире за апрель 2023 года.

Истории бизнеса

Александр и Анастасия Корж живут в Пружанах. Пара вместе более 10 лет. Вместе они растят троих детей, строят дом и развивают собственный бизнес — продают и устанавливают двери, окна, ламинат и кровлю. Первый магазин открыли в родном городе в 2019 году. «Про бизнес» узнал, сколько семья вложила в дело, как завоевывала рынок в регионах и что помогает супругам пережить кризисные моменты.

В Крупках, районном центре Минской области, находится уникальный завод «ДВЧ». Белорусско-израильское предприятие дает вторую жизнь продуктам из нефти: по всей стране компания собирает отработанные промышленные и машинные масла, а также другие отходы, очищает, а затем производит из них новые продукты. В конце 2022 года Клуб Про бизнес ездил в Крупки на промышленную экскурсию, а теперь мы рассказываем, как появилось и чем живет прямо сейчас это инновационное предприятие.

Необычное для бизнеса

Зрители всегда видят конечный продукт, который транслируется на телеканалах. Но мало кто знает, как на самом деле создаются новости и фильмы. Сегодня решили это исправить и заглянуть в кулуары к режиссерам и журналистам. Ко Дню радио, который ежегодно празднуется 7 мая, составили подборку небанальных фильмов и сериалов о медиабизнесе, которые вы могли пропустить. Обещаем полное погружение в мир ТВ и кинематографа.

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Будущее маркетплейсов, возможности ИИ для бизнес-аналитики и омниканальность. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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