СМИ сообщили о смерти в США 21-летнего рэпера Juice WRLD

Источник материала: Tut.by

В США умер рэпер Джаред Хиггинс, выступавший под псевдонимом Juice WRLD. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на очевидцев и источники в правоохранительных органах.

Фото: @juicewrld999

По данным издания, смерть 21-летнего исполнителя наступила утром 8 декабря в международном аэропорту Чикаго, куда Juice WRLD прилетел из Калифорнии. Со ссылкой на свидетелей TMZ пишет, что у него случился приступ после посадки.

На место были вызваны медики; когда они прибыли в аэропорт, Хиггинс был еще жив, из его рта шла кровь. Рэпера доставили в больницу, где тот вскоре скончался, говорится в материале.

Juice WRLD стал популярным после выхода песни Lucid Dreams в 2018 году. Она была номинирована на звание лучшей песни лета на MTV Video Music Awards. В 2019 году на Billboard Music Awards он был признан лучшим новым артистом.

По данным The New York Times, Хиггинс со школы начал принимать наркотики. В 2013 году у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он покинул школу на последнем году обучения. С того момента рэпер употреблял только каннабис.