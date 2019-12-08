Художник съел арт-объект, который стоил 120 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

На выставке в Майами художник Дэвид Датуна съел банан, приклеенный к стене . Он отклеил скотч, почистил банан, откусил половину и продемонстрировал оставшуюся половину посетителям. Датуну тут же попросили представиться сотрудницы галереи — ведь только что он съел арт-объект.



Фото: Ciro/Ropi/ZUMA Press/Scanpix/LETA

В инстаграме Дэвид Датуна рассказал, что это был перформанс «Голодный художник», а банан оказался очень вкусным.

Банан, приклеенный к стене скотчем, — это работа «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана. Она была впервые представлена как раз на выставке в Майами. Пока идет выставка, его бананы купили два коллекционера — по 120 тысяч долларов. Еще один банан планируется продать музею — но уже за 150 тысяч. Покупатель получает сертификат, подтверждающий, что это арт-объект, а не просто банан со скотчем, — и рекомендации, как правильно крепить банан к стене.

Придется ли Датуне заплатить за съеденный банан и сколько, пока неясно. Галерея, где идет выставка, заявила, что никаких обвинений против художника не выдвигалось. В полиции журналистам рекомендовали обратиться в галерею. Сам Мауриццио Каттелан пока не прокомментировал съеденный коллегой банан.

Из слов галериста Эммануэля Перротена следует , что, скорее всего, никаких последствий для Датуны не будет. Как он говорил в интервью, он не опасается кражи банана, ведь всегда можно приклеить новый.

Мауриццио Каттелан работал над «Комедиантом» около года. Сперва он думал изготовить его из бронзы или смолы. «Куда бы я ни ехал, у меня всегда был банан на стене. Я никак не мог придумать, как его закончить», — рассказывал художник. В итоге он решил, что банан должен быть бананом. В чем заключается идея работы, художник говорить отказался. Перротен рассказывал, что цену на «Комедианта» после консультаций с Каттеланом сделали такой, чтобы не обесценивать искусство, а с другой стороны — не очень высокой.

Осенью 2019 года в центре внимания была и другая работа Мауриццио Каттелана. Из Бленхеймского дворца в Великобритании украли изготовленный им золотой унитаз стоимостью более миллиона евро.