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Художник съел арт-объект, который стоил 120 тысяч долларов
08.12.2019 22:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На выставке в Майами художник Дэвид Датуна
В инстаграме Дэвид Датуна рассказал, что это был перформанс «Голодный художник», а банан оказался очень вкусным.
Банан, приклеенный к стене скотчем, — это работа «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана. Она была впервые представлена как раз на выставке в Майами. Пока идет выставка, его бананы купили два коллекционера — по 120 тысяч долларов. Еще один банан планируется продать музею — но уже за 150 тысяч. Покупатель получает сертификат, подтверждающий, что это арт-объект, а не просто банан со скотчем, — и рекомендации, как правильно крепить банан к стене.
Придется ли Датуне заплатить за съеденный банан и сколько, пока неясно. Галерея, где идет выставка, заявила, что никаких обвинений против художника не выдвигалось. В полиции журналистам рекомендовали обратиться в галерею. Сам Мауриццио Каттелан пока не прокомментировал съеденный коллегой банан.
Из слов галериста Эммануэля Перротена
Мауриццио Каттелан работал над «Комедиантом» около года. Сперва он думал изготовить его из бронзы или смолы. «Куда бы я ни ехал, у меня всегда был банан на стене. Я никак не мог придумать, как его закончить», — рассказывал художник. В итоге он решил, что банан должен быть бананом. В чем заключается идея работы, художник говорить отказался. Перротен рассказывал, что цену на «Комедианта» после консультаций с Каттеланом сделали такой, чтобы не обесценивать искусство, а с другой стороны — не очень высокой.
Осенью 2019 года в центре внимания была и другая работа Мауриццио Каттелана. Из Бленхеймского дворца в Великобритании
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Банан, приклеенный к стене скотчем, - это работа «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана.
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