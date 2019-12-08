ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Художник съел арт-объект, который стоил 120 тысяч долларов

08.12.2019 22:17 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На выставке в Майами художник Дэвид Датуна съел банан, приклеенный к стене. Он отклеил скотч, почистил банан, откусил половину и продемонстрировал оставшуюся половину посетителям. Датуну тут же попросили представиться сотрудницы галереи — ведь только что он съел арт-объект.


Фото: Ciro/Ropi/ZUMA Press/Scanpix/LETA

В инстаграме Дэвид Датуна рассказал, что это был перформанс «Голодный художник», а банан оказался очень вкусным.

Банан, приклеенный к стене скотчем, — это работа «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана. Она была впервые представлена как раз на выставке в Майами. Пока идет выставка, его бананы купили два коллекционера — по 120 тысяч долларов. Еще один банан планируется продать музею — но уже за 150 тысяч. Покупатель получает сертификат, подтверждающий, что это арт-объект, а не просто банан со скотчем, — и рекомендации, как правильно крепить банан к стене.

Придется ли Датуне заплатить за съеденный банан и сколько, пока неясно. Галерея, где идет выставка, заявила, что никаких обвинений против художника не выдвигалось. В полиции журналистам рекомендовали обратиться в галерею. Сам Мауриццио Каттелан пока не прокомментировал съеденный коллегой банан.

Из слов галериста Эммануэля Перротена следует, что, скорее всего, никаких последствий для Датуны не будет. Как он говорил в интервью, он не опасается кражи банана, ведь всегда можно приклеить новый.

Мауриццио Каттелан работал над «Комедиантом» около года. Сперва он думал изготовить его из бронзы или смолы. «Куда бы я ни ехал, у меня всегда был банан на стене. Я никак не мог придумать, как его закончить», — рассказывал художник. В итоге он решил, что банан должен быть бананом. В чем заключается идея работы, художник говорить отказался. Перротен рассказывал, что цену на «Комедианта» после консультаций с Каттеланом сделали такой, чтобы не обесценивать искусство, а с другой стороны — не очень высокой.

Осенью 2019 года в центре внимания была и другая работа Мауриццио Каттелана. Из Бленхеймского дворца в Великобритании украли изготовленный им золотой унитаз стоимостью более миллиона евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банан, приклеенный к стене скотчем, - это работа «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана.
 
Новости дня
Новости культуры
 
СМИ сообщили о смерти в США 21-летнего рэпера Juice WRLD
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика