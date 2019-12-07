«Галкин спросил, как к барабанам относятся соседи». Четырехлетний белорус попал на шоу Первого канала

Источник материала: Tut.by

Недавно TUT.BY рассказывал о четырехлетнем Илье Барило, которого заметил барабанщик Майкла Джексона. После этого мальчика пригласили на шоу «Лучше всех» российского Первого канала, которое ведет Максим Галкин. Узнали, как проходили съемки, что удивило мать Ильи во время съемочного процесса и почему она переживает из-за внезапной популярности сына.



Фото: скриншот видео

Заявку на шоу Максима Галкина «Лучше всех» семья Барило планировала подать еще летом, но все откладывали на потом.

— Эту идею подал наш дедушка Андрей Борисович. Он ведь сам музыкант, понимает, как это здорово — играть на сцене. Это новые впечатления, — рассказывает TUT.BY Анна Барило, мать Ильи. — Заявку отправили не сразу, так как все время были заняты какими-то другими делами, а когда нас заметил барабанщик Джонатан Моффетт, решили — хватит тянуть.

В начале ноября Анна заполнила анкету на сайте «Первого канала», отправила видео сына, где он играет на барабанах. Через час ей перезвонили из редакции и пригласили на шоу.

— Мы не сомневались, что нас позовут, но я удивилась, что редакторы так быстро ответили. Думала, будем ждать несколько дней, — уточнила мама мальчика. — Единственное, из-за чего я нервничала, — нас попросили сыграть песню не из репертуара Моффетта. Я переживала, что Илья откажется, он пока ничего другого не играет.



Фото: архив семьи Барило

В итоге выбрали одну из песен Bruno Mars. Разучивали сначала на подушках, потом на барабанах. Видео отправили редакторам, они одобрили, но во время съемок решили, что Илья будет играть свою любимую композицию — Smooth Criminal. Ее исполняет Джонатан Моффетт.

По словам Анны, когда Илья узнал, что его пригласили на известное шоу, он отреагировал спокойно. Мама считает, что ее сын пока не до конца понимает «всю масштабность» — что по телевизору его увидели миллионы людей.

— Раньше мы с Ильей не смотрели «Лучше всех». Включили сыну, когда узнали, что нас пригласили. Хотели подготовить его к съемочному процессу, показать, в чем смысл шоу и что там делают другие дети. Я объяснила сыну, что он сыграет на барабанах с большой сцены — будто на собственном концерте. Но Илью впечатлило не это. Он обрадовался, что в Москву он поедет на поезде, в котором можно спать! — смеется мама мальчика.

«Каждого ребенка на съемках сопровождал психолог»



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Москву Илья и Анна поехали с дедушкой. Он помогал внуку настроиться на игру и следил, чтобы ему было так же комфортно, как в родной студии.

По приезде семья заселилась в гостиницу рядом с Останкино, где и снимают «Лучше всех». На следующий день Илья вместе с родными отправился на репетиции.

— Сыну подобрали красивый костюм для выступления, который после съемок нам подарили на память. Илье очень понравился весь процесс, он чувствовал себя расслабленно и раскованно. Хотя я ожидала другого. Правда, репетиции длились долго, несколько раз приходилось переснимать, как Илья играет на барабанах. В итоге он сильно устал, расстроился, поэтому, чтобы сильно его не мучить, съемки растянули на два дня, — вспоминает мама мальчика.

По словам Анны, ее особенно удивило, что каждого ребенка сопровождал психолог — он помогал ребенку адаптироваться, раскрепоститься и чувствовать себя более уверенно перед камерами.

— Во время съемок Максим Галкин спрашивал у Ильи, как он научился играть, а нас — как к этому относятся соседи. Но мы его успокоили, объяснили, что дома сын стучит на подушках, а на барабанах — только в студии, — рассказала Анна.

Анна отмечает, что во время репетиций за Ильей «с интересом наблюдали» сотрудники «Лучше всех».

— Слышала, как на площадке, где находились операторы и звукорежиссеры, кто-то спросил — «это же тот самый барабанщик приехал?». А когда Илья сел за барабаны, на него вышли посмотреть и другие сотрудники программы.

Кроме этого, в перерывах между репетициями к мальчику подходили зрители, чтобы сфотографироваться. Среди них был мужчина из Беларуси, который рассказал, что знает местный ансамбль «Шкляры», которым сейчас руководит дедушка Ильи.

— Это было так приятно слышать. Особенно нашему дедушке. Он ведь у нас живет ансамблем.

Когда съемки закончились, семья Барило поехала на экскурсию по Москве: посетили Красную площадь и сплавились на речном трамвае. Домой вернулись 15 ноября.

«Некоторые называют Илью звездой, мы так не делаем. Хочется его уберечь от этой звездности»



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Дома, по словам Анны, их семью окружили вниманием: сюжеты с Ильей разлетелись по интернету, его показывают по телевизору, прохожие останавливают Анну на улицах.

— После того как нас заметил Моффетт и редакторы «Лучше всех», на нас обрушилось повышенное внимание. Особенно приятно, что нас стали узнавать на улицах. Подходят и спрашивают: «Это ваш мальчик участвовал программе «Лучше всех»? Хвалят его. Это немного смущает, но очень приятно.

Анна рассказывает, что после многочисленных съемок Илья стал вести себя более спокойно и немного смелее.

— Многие спрашивают о дальнейших планах, но мы решили, что дальше Илья будет жить, как и все дети его возраста. На барабаны продолжит ходить, но на конкурсы и фестивали не планируем отправлять. Дедушкину просьбу выполнили — к Галкину съездили. И хватит. Некоторые называют Илью звездой, мы так не делаем. Хочется его уберечь от этой звездности. Ведь неизвестно, как это отразится на детской психике.