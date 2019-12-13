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Главного режиссера Оперного театра уволят за прогулы

13.12.2019 22:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный режиссер Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе будет уволен за прогулы. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в пресс-службе театра.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Панджавидзе первым сообщил об этом в интервью «Нашай Ніве».

— З дырэктарам тэатра Аляксандрам Пятровічам у нас была вусная дамова. Я працую з дому. Зараз я працую толькі над адной пастаноўкай, операй «Набука», таму з дому мне працаваць прасцей, тут больш магутны камп’ютар, чым у тэатры. І вось сёння (13 декабря. — Прим. TUT.BY) мне тэлефануюць. «А вы дзе?» — пытаюцца. Я здзівіўся: «Як дзе? Дома». Тады ў мяне папрасілі дакумент, які пацвердзіць, што ёсць прычына, па якой я адсутнічаю на працы. Я сказаў, што бальнічнага ў мяне няма, на што мне адказалі, што ў такім выпадку афармляюць мне прагулы і звальняюць за гэта.

Как пишет «Наша Ніва», режиссер проконсультировался с юристом, который подтвердил, что за прогулы можно сделать выговор, лишить премии, уволить — это крайняя мера.

— На што дырэктар мне адказаў, што калі ён мяне не звольніць, іншыя таксама расслабяцца. Такое паказальнае звальненне. У прынцыпе, прэміі мяне таксама пазбавілі. Адпускныя не заплацілі, фактычна пакінулі без сродкаў.

Как сообщили TUT.BY в пресс-службе театра, «Михаил Александрович Панджавидзе находится на больничном, но приказ о его увольнении за прогулы по статье Трудового кодекса подписан». От более подробных комментариев в театре пока отказались.

Михаил Панджавидзе являлся главным режиссером Оперного театра с 2010 года. За это время он поставил 18 спектаклей. Панджавидзе являлся последним представителем «старой» команды, которая осуществляла руководство оперным на протяжении последнего десятилетия. В мае 2019 года с должности главного дирижера ушел Виктор Плоскина. В ноябре покинул свою должность гендиректор Владимир Гридюшко.

 
 
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Главный режиссер Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе будет уволен за прогулы. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в пресс-службе театра.
 
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