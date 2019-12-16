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Акции. «Наши дети»

17.12.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Районная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Несвижчине 9 декабря. В оргкомитет по проведению районной благотворительной акции вошли руководители и специалисты заинтересованных структур и ведомств, возглавил его заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков.

В рамках районной новогодней благотворительной акции «Наши дети» детские делегации Несвижчины примут участие в республиканских и областных благотворительных новогодних торжествах; также новогодние праздники пройдут для всех категорий детей в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования.

За счет бюджетных и внебюджетных источников приобретены новогодние подарки, которые представители структурных подразделений райисполкома, Городейского поселкового и сельских исполкомов, организаций вручат при посещении детского дома семейного типа, Городейской вспомогательной школы интерната, детского отделения Несвижской центральной райбольницы, семей, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся на дому, детей-сирот, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района.

Не останутся без внимания и дети, находящиеся в приюте, и одаренные ребята, а также мальчики и девочки, находящиеся в социально опасном положении.

Завершится районная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» 10 января 2020 года.

«НН».


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Районная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Несвижчине 9 декабря. В оргкомитет по проведению районной благотворительной акции вошли...
 
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