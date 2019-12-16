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17 декабря белорусское кино отметит свой 95-й день рождения

17.12.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

17 декабря белорусское кино отметит свой 95-й день рождения
Главный инженер Евгений Сивцов и методист Мария Бобикова (слева направо)

95 лет назад, 17 декабря 1924 года, вышло постановление Совета народных комиссаров о начале кинопроизводства в Беларуси. Согласно Указам Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, вначале от 16 декабря 1994 года, а потом повторно от 26 марта 1998 года в стране празднуют День белорусского кино. Его история берет начало от черно-белого немого фильма «Лесная быль», который был снят в 1926 году в Ленинграде по причине того, что в то время производственная база «Белгоскино» отсутствовала. В Минск киностудия переехала в 1939 году, позже она стала именоваться «Беларусьфильм».

О работе предприятия, основным видом деятельности которого является демонстрация фильмов, рассказал директор ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» Алексей Бобиков:

– В этом году кинотеатру «Крыніца» исполняется 29 лет. Конечно, по сравнению с уважаемым возрастом белорусского кинематографа наш возраст скромнее, но он имеет свои знаковые моменты. В нынешнем году открыты новые виды услуг: выездная торговля и развлечение на батуте. Оба вида завоевали популярность во время различных праздников как в сельской местности, так и в райцентре. На протяжении года проводится акция «Белорусскому кино – 95!», в рамках которой каждая третья пятница месяца посвящена демонстрации фильмов белорусского производства на определенную тематику. В октябре была предложена кинолента «Наши соседи», в декабре есть возможность посмотреть киноальманах «Мы». Каждый месяц кинотеатр предлагает от 9 до 14 премьерных показов. В этом году мы продемонстрировали 92 фильма, из которых 7 белорусского производства. А среди фильмов, предлагаемых для просмотра маленьким зрителям, белорусская анимация составляет порядка 30%.
Тесно сотрудничаем со школами: ребята имеют возможность познакомиться с нашим предприятием посредством экскурсий, в каникулярный период в кинотеатре предлагается побывать детям, посещающим оздоровительные лагеря учреждений образования района, а наша мобильная установка спешит порадовать новинками зрителей в сельских учреждениях образования.

В целом за последние 5 лет произошло немало преобразований, среди них: открытие розничной торговли в кассе кинотеатра, бара «Синема» на 25 посадочных мест, установка цифрового оборудования с поддержкой 3D формата, что позволило идти в ногу со временем и приобщить к миру искусства кино еще большее число жителей района, разнообразить их досуг. К слову, в последнем из названных направлений мы были восьмыми, сейчас такую услугу оказывают 11 кинотеатров области. Платные услуги от кинопоказа за последние 5 лет увеличились на 221%.

В числе других моментов, которые отличают кинотеатр «Крыніца», различные награды. Например, по итогам работы за 2018 год предприятие стало победителем смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории района среди организаций торговли и сферы услуг. По итогам работы за 2015 год ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» было занесено на Доску почета Гомельской области. В копилке многочисленных наград директора Алексея Бобикова – Почетная грамота Министерства культуры Рес-публики Беларусь за добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие и популяризацию национального кинематографа.

По словам директора, в получении этих и других наград заслуга всего коллектива, а сегодня это 17 человек.

– Если говорить о планах, то, как и ранее, нашей основной задачей является приобщение жителей района к одному из самых красивых видов искусства – кино, а также популяризация белорусских фильмов, которые вот уже на протяжении 95 лет не оставляют равнодушными своих поклонников, – отметил Алексей Бобиков.

Галина ХАЦУЛЁВА

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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95 лет назад, 17 декабря 1924 года, вышло постановление Совета народных комиссаров о начале кинопроизводства в Беларуси. Согласно Указам Президента...
 
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