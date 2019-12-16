Тест, заряжающий на снег, зиму и Новый год. Узнайте, что за город спрятался в сугробах

Источник материала: Tut.by

Шел 17-й день зимы. Снега в Беларуси по-прежнему нет: показался на пару дней и бесследно растаял. По этому поводу мы придумали для вас тест, заряжающий на зиму и новогоднее настроение. Попробуйте определить всего по одному фото город Беларуси, который спрятался за хлопьями, шапками и сугробами снега. Внимательно смотрите на детали: они дадут вам наводку на правильный ответ. Вдохновляйтесь!

В тесте использованы фото Виктора Масаловича ( babruysk.by ), Романа Филиповца, ( photoclub.by ), из группы «Нетипичный Витебск» ( vk.com/vit212 ), с сайта forum.awd.ru , из архива TUT.BY.