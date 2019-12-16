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Тест, заряжающий на снег, зиму и Новый год. Узнайте, что за город спрятался в сугробах

17.12.2019 09:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шел 17-й день зимы. Снега в Беларуси по-прежнему нет: показался на пару дней и бесследно растаял. По этому поводу мы придумали для вас тест, заряжающий на зиму и новогоднее настроение. Попробуйте определить всего по одному фото город Беларуси, который спрятался за хлопьями, шапками и сугробами снега. Внимательно смотрите на детали: они дадут вам наводку на правильный ответ. Вдохновляйтесь!

В тесте использованы фото Виктора Масаловича (babruysk.by), Романа Филиповца, (photoclub.by), из группы «Нетипичный Витебск» (vk.com/vit212), с сайта forum.awd.ru, из архива TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Шел 17-й день зимы. Снега в Беларуси по-прежнему нет: показался на пару дней и бесследно растаял. По этому поводу придумали для вас тест, заряжающий на зиму и...
 
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