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В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали застрявших в плите щенков

17.12.2019 09:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территорию предприятия в районе улицы Понемуньской в Гродно подбросили четырех щенков. Двух забрали неравнодушные люди, а двое забрались под бетонные плиты и застряли. В плену животные просидели около трех суток. Зоозащитники пытались своими силами достать малышей, но ничего не получалось. Тогда они вызвали спасателей, но и те сначала не смогли ничем помочь — надо было отодвигать тяжелые плиты, а для этого необходимо было найти подъемный кран. Но все закончилось хорошо. О спасательной операции написали на своей странице в Вконтакте гродненские волонтеры.


Фото: vk.com/predannoeserdce

Сначала гродненские зоозащитники пытались самостоятельно достать щенков, однако, как оказалось позже, один из малышей за что-то зацепился лапой внутри плиты и животные оказались в ловушке. Волонтеры вызвали МЧС, но спасатели сказали, что нужен кран, чтобы поднять несколько тяжелых плит и только тогда они смогут добраться до попавших в ловушку животных.

Весь день неравнодушные гродненцы искали свободную технику и вот к вечеру понедельника, 16 декабря, нашли крановщика, который согласился помочь.


Фото: vk.com/predannoeserdce

Но волонтеры столкнулись с еще одной проблемой — хозяйка плит сначала не давала разрешение их поднимать и что-то с ними делать, но потом все-таки сгласилась и даже написала расписку, что не будет иметь претензий, если ее имущество будет повреждено. Кран принялся за работу. Когда сняли несколько плит, вызвали спасателей.

Они несколько часов пытались достать из бетонного плена животных и наконец все получилось.

Малышей отвезли в клинику — с ними все хорошо и сейчас волонтеры ищут им дом.


Фото: vk.com/predannoeserdce

Кстати, в служебные обязанности сотрудников МЧС не входит спасение животных, однако они выезжают на такие вызовы. Но только в тех случаях, когда есть свободная бригада, а оперативная обстановка в городе это позволяет.

Волонтеры очень благодарны пожарным ПАСЧ-1 Ленинского района Гродненского ГОЧС (2 смена) за спасение жизни двух маленьких щенков, попавших в беду.


Фото: vk.com/predannoeserdce

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Теги: Гродно
 
 
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На территорию предприятия в районе улицы Понемуньской в Гродно подбросили четырех щенков. Двух забрали неравнодушные люди, а двое забрались в бетонные плиты и...
 
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