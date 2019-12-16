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Истуканы острова Пасхи: археологи наконец выяснили их предназначение

17.12.2019 09:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Древние рапануйцы — коренные жители острова Пасхи в Тихом океане — вырубали каменные статуи моаи, поскольку верили, что те помогают приносить больший урожай. Теперь ученые доказали, что производство базальтовых истуканов действительно делало землю более плодородной.


Истуканы с острова Пасхи. Фото: wikipedia.org

На крошечном полинезийском острове — его площадь всего около 163 кв. км — насчитывается более 1000 монолитных статуй размером от 3−5 до 10−12 метров. Все они были созданы местными жителями в XI-XVI — задолго до того, как туда впервые прибыли европейцы.

У ученых было несколько предположений по поводу предназначения каменных истуканов, однако до недавнего времени ни одно из них нельзя было подтвердить или опровергнуть наверняка.

Теперь команда американских археологов под руководством Джо Анны Ван Тилберг утверждает, что нашла научные доказательства того, что целью возведения моаи было повышение урожайности местных земель.

Такой вывод ученые сделали, изучив химический состав базальтовой породы, из которой вырублены статуи.

«Я не поверила глазам»

Команде Ван Тилберг помогала геоархеолог и почвовед Сара Шервуд. Совместно они провели тщательное исследование двух истуканов из каменоломни, расположенной на склоне вулкана Рано Рараку в западной части острова.

Именно оттуда родом 95% всех монолитных статуй — хотя сам вулкан у основания занимает менее 1% площади тихоокеанского острова.

«Когда мы получили результаты химического анализа, я не поверила своим глазам, — вспоминает Шервуд. — Там была очень высокая концентрация элементов, которые я в принципе не ожидала увидеть — вроде кальция или фосфора. Именно они являются ключевыми для успешного выращивания растений и просто необходимы для получения высокого урожая».

Это позволило ученым сделать вывод, что подножие вулкана не только служило местным жителям источником камня, но и предоставляло плодородные земли для сельского хозяйства.

«В других местах острова почвы быстро истощались и подвергались эрозии, поскольку растения вытягивали из них питательные вещества. Но в каменоломне, где за счет строительных работ земля постоянно удобрялась мелкими фрагментами базальтовой породы, были идеальные условия для выращивания сельхозкультур», — объясняет профессор Шервуд.

Дальнейшие анализы почвы возле каменоломни Рано Рараку показали, что в прошлом там действительно выращивали различные виды культур — бананы, батат и колоказию (таро).

Заметив, что рядом с вырубленными из вулканического базальта истуканами земля дает больший урожай, аборигены вполне могли расставить их по всему острову.

Таким образом, статуи фактически выполняли функцию удобрений. Хотя с таким же (или даже большим) успехом можно было удобрять поля и просто вулканической породой, размолотой на мелкие части.

«Наши раскопки расширяют наши представления о моаи и заставляют нас понять: каким бы очевидным нам что-то ни казалось сначала, на самом деле все не так просто», — говорит Ван Тилберг, посвятившая исследованию статуй острова Пасхи более 30 лет.

Однако далеко не все моаи делались «на вывоз», как было принято думать раньше — многие из них изначально предполагалось оставить в карьере.

К такому выводу команда Ван Тилберг пришла, раскопав в каменоломне несколько ранее не замеченных статуй, одна из которых была установлена на пьедестал, а другая наполовину закопана в землю. Это позволяет предположить, что истуканы не были «брошены» на склоне вулкана, а специально оставлены там.

 
 
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Древние рапануйцы - коренные жители острова Пасхи в Тихом океане - вырубали каменные статуи моаи, поскольку верили, что те помогают приносить больший урожай. Теперь...
 
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