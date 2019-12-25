В Витебске 5-летняя девочка подружилась с волчонком

Источник материала: Tut.by

В витебском зоопарке — пополнение: здесь поселился маленький канадский волчонок. И с ним по-настоящему подружилась 5-летняя девочка. Телеканал «Витебск» выяснил подробности этой истории.

В витебском зоопарке живет пара черных канадских волков. Минувшим летом у них родились четверо волчат. Но родители отказались от потомства. Работникам зоопарка чудом удалось спасти одного волчонка.

Зверька выкормила директор зоопарка Ирина Орлова. Волчонок жил у нее дома. И ее 5-летняя внучка Женя по-настоящему подружилась с питомцем.

Сейчас девочка посещает своего друга в зоопарке. Волчонку — уже полгода.

— Когда я прихожу, он мне радуется, — говорит Женя.

Однако директор зоопарка не уверена в том, что сможет пускать внучку в вольер, когда волчонок еще немного подрастет:

— Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.