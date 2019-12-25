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В Витебске 5-летняя девочка подружилась с волчонком
26.12.2019 09:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебском зоопарке — пополнение: здесь поселился маленький канадский волчонок. И с ним по-настоящему подружилась 5-летняя девочка. Телеканал «Витебск»
В витебском зоопарке живет пара черных канадских волков. Минувшим летом у них родились четверо волчат. Но родители отказались от потомства. Работникам зоопарка чудом удалось спасти одного волчонка.
Зверька выкормила директор зоопарка Ирина Орлова. Волчонок жил у нее дома. И ее 5-летняя внучка Женя по-настоящему подружилась с питомцем.
Сейчас девочка посещает своего друга в зоопарке. Волчонку — уже полгода.
— Когда я прихожу, он мне радуется, — говорит Женя.
Однако директор зоопарка не уверена в том, что сможет пускать внучку в вольер, когда волчонок еще немного подрастет:
— Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.
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В витебском зоопарке живет пара черных канадских волков. Минувшим летом у них родились четверо волчат. Но родители отказались от потомства. Работникам зоопарка...
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