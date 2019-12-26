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В лесу под Витебском грибник нашел загадочный камень-магнит

27.12.2019 07:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебского района Александр Кушнеров, по осени собирая грибы в урочище Лубянка, нашел в лесу яму, а в ней — загадочный камень-магнит, пишут «Витебские вести».


Находка заинтриговала мужчину: кто и для чего откапывал валун? Зная, что этот лес регулярно посещают черные копатели (во время войны здесь находился фронтовой медсанбат), Александр предположил, что яму вырыли именно они. Но зачем?

Рядом обнаружил сколотый фрагмент камня, его внутренняя поверхность отливала металлом. Дома Александр попробовал приложить магнит к находке — тот уверенно к ней приклеился.

Стала понятнее причина появления ямы. По всей видимости, металлоискатель среагировал, и черному копателю пришлось усердно поработать лопатой.

В урочище Лубянка корреспондент приехал вместе с Александром Кушнеровым. Снова увидев свою находку, мужчина заявил, что за несколько дней камень изменил цвет: из серого превратился в желтоватый, как будто покрылся ржавчиной.

Топором откололи новый кусок камня. Его скол тоже имел множественные металлические вкрапления. А после того как на него попали капли дождя, появился яркий запах железа. Не метеорит ли это, предположил Александр.

Часть находки показали профессору кафедры геологии ВГУ Александру Галкину. Ученый сказал, что на фрагмент метеорита она не похожа: в структуре отсутствуют хондры — округлые образования размером 0,5−1 мм, которые формируются в результате космического воздействия.

Профессор проверил магнитные свойства камня с помощью компаса, для чистоты эксперимента взяв минерал магнетит (природный оксид железа). От воздействия куска камня из урочища Лубянка стрелка вращалась сильнее раза в два.

Александр Галкин отметил, что валун с магнитными свойствами удивляет своими размерами, и хорошо бы изучить его структуру изнутри.

 
 
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От воздействия куска камня из урочища Лубянка стрелка компаса вращалась сильнее раза в два.
 
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