История волшебного города…(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

В Чашникском городском Доме культуры в рамках ежегодной благотворительной акции «Наши дети» состоялось новогоднее мероприятие для детей, награждённых по результатам олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, детей из замещающих семей, с особенностями развития.





Со словами поздравления и приветствия выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь И. Ф. Мартынов, председатель райсовета депутатов А. Д. Косов.

Александр Дмитриевич в своем выступлении отметил, что взрослые стремятся дать подрастающему поколению не только определенные знания в той или иной области, но и заботятся о содержании учебного процесса, чтобы дети усваивали уроки добра и передавали их из поколения в поколение. Пожелания всего наилучшего в новом году, исполнения желаний и заветных мечтаний адресовал присутствующим и Игорь Феликсович.





Затем перед зрительской аудиторией выступили юные артисты городского Дома культуры, представившие новогодний спектакль «История одного волшебного города». Трогательное повествование о часовых дел Мастере, важности учета каждой минуты и кознях Госпожи Стужи с первых мгновений окунуло зрителей в сказочную атмосферу волшебства и необыкновенных приключений в канун самого волшебного дня в году – Нового года. Внезапно, по велению Стужи, одновременно остановился ход часов во всем городе, нарушился ритм профессиональной деятельности пекаря, трубочиста, а вместе с этим и привычный уклад жизни всех горожан.

Пройдя множество испытаний, преодолев преграды и препятствия на пути, друзья восстановили ход часов и мечту Мастера – чтобы всё шло, как прежде – день сменял ночь, а новый год – старый.





Зажигательные вокальные номера в исполнении детских вокальных групп «Конфетти», «Сонейка», «Калейдоскоп» Чашникского ГДК (руководитель Ю. А. Калитник) дарили хорошее настроение и положительные эмоции.

В постановке новогоднего спектакля были также задействованы юные артисты народного театра миниатюр «Колосок», театра игры «Сюрприз», детского драматического коллектива «Фантазёр» (руководитель Н. Н. Крисенак), которые настолько успешно справились со своими ролями, что из зала неоднократно доносились восторженные возгласы детворы. Мальчишки и девчонки из зрительской аудитории также поучаствовали в театрализованном действе, на разных языках произнося слова приветствия.













Далее события происходили непосредственно у новогодней ёлки с участием сказочных героев и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Ребята отгадывали загадки хитрой и коварной Кикиморы, помогали искать Домовёнку Кузе волшебный сундучок Снеговика, водили возле новогодней красавицы-ёлки хоровод, рассказывали стихи.

Ребята получили не только заряд положительных эмоций и хорошего настроения, но и пообщались друг с другом. Впереди долгожданные каникулы, новогодние праздники, за это время всем необходимо набраться сил и затем приступить к занятиям отдохнувшими.

Наталия ШИРКО.