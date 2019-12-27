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Участники Венского бала во Дворце независимости получат подарки от президента
28.12.2019 00:10 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне Венского бала в Дворце независимости прошла генеральная репетиция. О том, что будет на Венском балу и какие подарки получат его участники, рассказали в эфире телеканала
К генеральному прогону и самому мероприятию, Венскому балу, его участники готовились три месяца: помимо занятий по хореографии совершенствовали культурный уровень.
Для всех участников бала предусмотрен строгий дресс-код. Для гостей — блэк-тай, для дебютанток — длинные платья в светлых тонах и диадемы, а для кавалеров — смокинг или парадная форма. Платья и костюмы участники готовят самостоятельно, а с прической и макияжем помогут визажисты и парикмахеры.
Первыми на паркет выйдут дебютанты — 72 пары. При отборе учитывались возрастные ограничения и семейный статус. Претендовать на роль дебютантов могут исключительно незамужние и холостые.
Программа минского приема соответствует стандартам мировых. Карта включает танцы, которые пользовались популярностью в 19 веке — например, польку, кадриль и галоп.
Гостями вечера станут солисты Большого театра, прима Оксана Волкова и Баритон Владимир Громов. Сопровождать бал, как это заведено, будут распорядитель и танцмейстер.
После бала каждый из его участников получит подарок от президента: новогодний сувенир ручной работы. Подарочная упаковка сделана из белорусского дерева, а внустри несколько елочных игрушек. Как рассказали на белорусском телевидении, дизайн игрушек согласовывали 14 раз.
Венский бал с участием Александра Лукашенко пройдет 28 декабря.
Венский бал, ставший президентским
В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как
Тем, кто уже приобрел билеты на это мероприятие в Купаловский, их предложили сдать. Кроме возврата денег в качестве компенсации
Позже Александр Лукашенко
«Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И
Он пояснил, что изначально планировалось провести Венский бал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, однако эта площадка оказалась маленькой. Потому мероприятие решили перенести во Дворец независимости.
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Накануне Венского бала в Дворце независимости прошла генеральная репетиция. О том, что будет на Венском балу и какие подарки получат его участники, рассказали в...
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