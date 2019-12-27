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Участники Венского бала во Дворце независимости получат подарки от президента

28.12.2019 00:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне Венского бала в Дворце независимости прошла генеральная репетиция. О том, что будет на Венском балу и какие подарки получат его участники, рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1».


Скриншот видео

К генеральному прогону и самому мероприятию, Венскому балу, его участники готовились три месяца: помимо занятий по хореографии совершенствовали культурный уровень.

Для всех участников бала предусмотрен строгий дресс-код. Для гостей — блэк-тай, для дебютанток — длинные платья в светлых тонах и диадемы, а для кавалеров — смокинг или парадная форма. Платья и костюмы участники готовят самостоятельно, а с прической и макияжем помогут визажисты и парикмахеры.

Первыми на паркет выйдут дебютанты — 72 пары. При отборе учитывались возрастные ограничения и семейный статус. Претендовать на роль дебютантов могут исключительно незамужние и холостые.

Программа минского приема соответствует стандартам мировых. Карта включает танцы, которые пользовались популярностью в 19 веке — например, польку, кадриль и галоп.

Гостями вечера станут солисты Большого театра, прима Оксана Волкова и Баритон Владимир Громов. Сопровождать бал, как это заведено, будут распорядитель и танцмейстер.

После бала каждый из его участников получит подарок от президента: новогодний сувенир ручной работы. Подарочная упаковка сделана из белорусского дерева, а внустри несколько елочных игрушек. Как рассказали на белорусском телевидении, дизайн игрушек согласовывали 14 раз.

Венский бал с участием Александра Лукашенко пройдет 28 декабря.

Венский бал, ставший президентским

В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Тем, кто уже приобрел билеты на это мероприятие в Купаловский, их предложили сдать. Кроме возврата денег в качестве компенсации организаторы обещали приглашение на две персоны на эксклюзивный показ «Короля Лира», который состоится 18 февраля 2020 года.

Позже Александр Лукашенко рассказал, что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

«Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели. А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте», — добавил президент.

Он пояснил, что изначально планировалось провести Венский бал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, однако эта площадка оказалась маленькой. Потому мероприятие решили перенести во Дворец независимости. 

 
 
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Накануне Венского бала в Дворце независимости прошла генеральная репетиция. О том, что будет на Венском балу и какие подарки получат его участники, рассказали в...
 
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