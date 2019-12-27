Участники Венского бала во Дворце независимости получат подарки от президента

Источник материала: Tut.by

Накануне Венского бала в Дворце независимости прошла генеральная репетиция. О том, что будет на Венском балу и какие подарки получат его участники, рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1» .



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К генеральному прогону и самому мероприятию, Венскому балу, его участники готовились три месяца: помимо занятий по хореографии совершенствовали культурный уровень.

Для всех участников бала предусмотрен строгий дресс-код. Для гостей — блэк-тай, для дебютанток — длинные платья в светлых тонах и диадемы, а для кавалеров — смокинг или парадная форма. Платья и костюмы участники готовят самостоятельно, а с прической и макияжем помогут визажисты и парикмахеры.

Первыми на паркет выйдут дебютанты — 72 пары. При отборе учитывались возрастные ограничения и семейный статус. Претендовать на роль дебютантов могут исключительно незамужние и холостые.

Программа минского приема соответствует стандартам мировых. Карта включает танцы, которые пользовались популярностью в 19 веке — например, польку, кадриль и галоп.

Гостями вечера станут солисты Большого театра, прима Оксана Волкова и Баритон Владимир Громов. Сопровождать бал, как это заведено, будут распорядитель и танцмейстер.

После бала каждый из его участников получит подарок от президента: новогодний сувенир ручной работы. Подарочная упаковка сделана из белорусского дерева, а внустри несколько елочных игрушек. Как рассказали на белорусском телевидении, дизайн игрушек согласовывали 14 раз.

Венский бал с участием Александра Лукашенко пройдет 28 декабря.

Венский бал, ставший президентским

В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Тем, кто уже приобрел билеты на это мероприятие в Купаловский, их предложили сдать. Кроме возврата денег в качестве компенсации организаторы обещали приглашение на две персоны на эксклюзивный показ «Короля Лира», который состоится 18 февраля 2020 года.

Позже Александр Лукашенко рассказал , что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести Венский бал еще три года назад.

«Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели . А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте», — добавил президент.

Он пояснил, что изначально планировалось провести Венский бал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, однако эта площадка оказалась маленькой. Потому мероприятие решили перенести во Дворец независимости.