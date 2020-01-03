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Амстердам ввел новый налог для путешественников. Бронирующие жилье через Airbnb будут платить больше

04.01.2020 07:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января туристы, приехавшие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по € 3, пишет The Telegraph.


Стоит отметить, что € 3 является надбавкой к существующему налогу в размере 7% от стоимости жилья. Путешественники, выбиравшие жилье через Airbnb, будут платить 10% за ночь в городе.

Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей.

«Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — добавляется в тексте.

По данным издания, Амстердам принимает более 17 миллионов туристов в год.

Налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера недавно ввела Турция.

 
 
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Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей.
 
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