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Амстердам ввел новый налог для путешественников. Бронирующие жилье через Airbnb будут платить больше
04.01.2020 07:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 января туристы, приехавшие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по € 3, пишет
Стоит отметить, что € 3 является надбавкой к существующему налогу в размере 7% от стоимости жилья. Путешественники, выбиравшие жилье через Airbnb, будут платить 10% за ночь в городе.
Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей.
«Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом», — добавляется в тексте.
По данным издания, Амстердам принимает более 17 миллионов туристов в год.
Налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера недавно
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Амстердам ввел новый налог для путешественников. Бронирующие жилье через Airbnb будут платить больше
Как говорится в программном документе совета по туризму Нидерландов, новые меры нужны для того, чтобы контролировать поток посетителей.
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