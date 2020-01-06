Есть повод! Федута о пропаганде, бессмертии и балладе Владимира Высоцкого

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждое уик-энд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста. Почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Есть повод! Федута о двух цветах времени, мыши в ранце одноклассницы и полном отстое

Оказывается, не все в советской кинопропаганде было вымыслом и ложью. Некоторые истории не нужно было придумывать: жизнь сама подсказывала сюжеты.

В 1975 году на киноэкраны СССР вышел фильм-памфлет режиссера Михаила Швейцера по сценарию Леонида Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли». От числа кинозвезд в нем, как говорится, зашкаливало: в главных ролях снимались Донатас Банионис, Ангелина Степанова, Борис Бабочкин, Жанна Болотова, Алла Демидова, Леонид Куравлев, Татьяна Лаврова. Один из немногих фильмов, для которого песни писал — и даже исполнил в нем несколько — Владимир Высоцкий. Собственно говоря, ради Высоцкого подростками мы на «Мистера Мак-Кинли» и бегали.



Кадр из фильма «Бегство мистера Мак-Кинли». Фото: скриншот видео

Сюжет прост. Найден коллоидальный (полужидкий) газ, в котором можно сохранить человеческое тело на определенный срок. Человек жив, но спит. Потом — по истечении этого срока — газ откачивается, человек просыпается — ну и дальше спокойно живет. А поскольку буржуазное общество (вот она пошла, пропаганда!) благополучно загнивает, а мир катится к войне, то «маленькие люди» вроде Мак-Кинли мечтают провести в убежищах-сальваториях некоторое время, пока опасность мировой войны не уйдет в прошлое.

Достаточно примитивная агитка, хотя, повторюсь, сценарий писал выдающийся писатель — Леонид Леонов. Хотя от игры актеров — Степанова там просто божественна, как и Бабочкин, — удовольствие зритель получить может. Но к сюжету я долгое время относился как к совершенно фантастическому. До тех пор, пока не узнал некоторые обстоятельства.



Плакат художника В. Ф. Стримайтиса. Изображение: wikipedia.org

К моменту, когда «Бегство» вышло на экраны и получило в 1977 году Государственную премию СССР, был проделан эксперимент по крионированию человеческого тела. Оказывается, если должным образом — при температуре примерно в -196° по Цельсию — заморозить человеческий организм, целиком или частично, то его можно хранить достаточно длительное время. Главное — не давать образовываться внутриклеточному льду. Потом — если речь идет о сохранении отдельных органов — в нужный момент температура понижается, а орган (например, сердце или почка) трансплантируется пациенту.

Так вот. В 1967 году — то есть ровно за десять лет до госпремии фильму Швейцера и Леонова — в Соединенных Штатах Америки был целиком крионирован человек. Это был профессор психологии Калифорнийского университета 73-летний Джеймс Хайрам Бедфорд. Профессор страдал от рака почек и завещал: после его смерти крионировать его тело и хранить до тех пор, пока лекарство от рака не будет найдено. А поскольку, по мнению мистера Бедфорда, к тому времени вполне могут придумать, как оживлять человека, то чем черт не шутит, а?



Кадр из фильма «Бегство мистера Мак-Кинли». Фото: скриншот видео

Он оказался первым желающим посмертно подвергнуться крионированию, так что процедуру для него провели совершенно бесплатно, и Бедфорду, в отличие от леоновского Мак-Кинли, не пришлось охотиться на богатых старух, чтобы оплатить счет. За два года до смерти он подписал соответствующий договор, и 12 января 1967 года был крионирован (то есть заморожен) в городе Глендейл, Калифорния. На дальнейшее хранение своего тела профессор завещал сто тысяч долларов, однако денег не хватило, и семье пришлось добавлять круглую сумму. Судя по всему, профессор хорошо сохранился: температура жидкого азота, в котором и покоится тело Джеймса Хайрама Бедфорда, ни разу не превышала уровень -70° по Цельсию.

В фильме Швейцера Высоцкий сопровождает бегство Мак-Кинли из нашего грешного мира иронической «Балладой об уходе в рай» — достаточно грустной, если судить по рефрену:

Вот и сбывается все, что пророчится.

Уходит поезд в небеса — счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется

Не умереть, а именно уснуть.

Видео: DerAndrej82

О профессоре Бедфорде было точно известно, что он уснул навсегда. А вот с Джеймсом Мак-Кинли ничего наверняка знать нельзя. Хотя бы потому, что сценарий будущего фильма — «киноповесть», как обозначил жанр своего произведения Леонид Леонов, — написан в 1960 году. То есть за пять лет до подписания Джеймсом (да, тоже Джеймсом!) Бедфордом договора о своем посмертном крионировании.

Совпадение — скажете вы.

Присоединяюсь.

Но когда вы проснетесь утром 12 января, в годовщину крионизации Джеймса Бедфорда, я предлагаю всем вам, уважаемые читатели, возрадоваться жизни и совершить тот рывок к истинному бессмертию, о котором рассказывается в другом грустном и ироничном фильме — фильме Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Помните, в финальных кадрах две развалившиеся (в буквальном смысле этого слова) стервы смеются над избежавшим их когтей героем Брюса Уиллиса, прожившим долгую и плодотворную жизнь благодаря систематическим занятиям спортом и вообще здоровому образу жизни? А ведь он действительно победил: бессмертия не достиг, но и не развалился раньше времени. Вот, одевайтесь теплее — и всей семьей на утреннюю пробежку по морозцу! Бессмертия не обещаю, но удовольствие получите наверняка.