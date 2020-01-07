«По лицу все видно». Распознаете преступника в толпе?

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Почти полтора столетия назад итальянский психиатр Чезаре Ламброзо выдвинул идею о прирожденном преступнике, которого можно вычислить благодаря наличию определенных черт внешности и характера. Впоследствии исследования и выводы ученого справедливо критиковались, однако дали толчок развитию криминальной антропологии. И закрепили в сознании людей стереотипы о том, как должен выглядеть настоящий злодей. Проверим (развенчаем) их на практике?