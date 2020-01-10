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Юных музыкантов вновь приглашают принять участие в фестиваль-конкурсе старинной музыки в Пинске

11.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Юных музыкантов вновь приглашают принять участие в фестиваль-конкурсе старинной музыки в Пинске
К участию во ІІ региональном фестивале старинной музыки «Старажытныя ўзоры» приглашаются учащиеся учреждений образования системы Министерства образования и Министерства культуры Республики Беларусь.

В этот раз конкурс проводится среди исполнителей на фортепиано, органе, гитаре, лютне, домре, цимбалах, мандолине, скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, гобое, саксофон, труба, баритон-горн, тромбон, баян и аккордеон.

Более подробная информация в положении.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> К участию во ІІ региональном фестивале старинной музыки «Старажытныя ўзоры» приглашаются учащиеся учреждений образования системы Министерства...
 
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