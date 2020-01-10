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Юных музыкантов вновь приглашают принять участие в фестиваль-конкурсе старинной музыки в Пинске
11.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В этот раз конкурс проводится среди исполнителей на фортепиано, органе, гитаре, лютне, домре, цимбалах, мандолине, скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, гобое, саксофон, труба, баритон-горн, тромбон, баян и аккордеон.
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