Преображенское братство устроило праздник в Несвижском интернате

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Активисты братства Преображения Господня прихода храма Святой Живоначальной Троицы арогородка Солтановщина Несвижского района поздравили насельников Несвижского дома-интерната для престарелых и инвалидов с Рождеством Христовым и Новолетием.

Братчики угостили всех фруктами и домашней выпечкой.

Духовник братства протоиерей Олег Абрамович встретился с сотрудниками дома-интерната и провел беседы с проживающими.





Духовник братства протоиерей Олег Абрамович

Молодые активисты братства приготовили для людей с ограниченными возможностями музыкальный подарок. В фойе молодежного корпуса выступил гость из Грузии — Александр Гвазава, который исполнил под гитару как известные хиты, так и песни своего народа.





Во время встречи в доме-интернате

Директор интерната Геннадий Георгиевич Маляр поблагодарил братчиков и выразил желание чаще проводить подобные встречи.

— Благодаря Преображенскому братству концерты в Несвижском доме-интернате проходят не реже двух раз в квартал. Вся эта работа ведется по плану, согласованному с руководством интерната, и в рамках подписанного три года назад соглашения о сотрудничестве между этим социальным учреждением и Преображенским братством. За этот период в интернате выступили как профессиональные, так и самодеятельные исполнители не только из разных уголков нашей республики, но и из России, Украины, Казахстана и Грузии. Был организован фестиваль авторской песни, в котором приняли участие представители нескольких стран, — поясняет отец Олег Абрамович.

К слову, несколько раз в году братство предоставляет насельникам дома-интерната возможность посещать различные музыкальные и другие культурные мероприятия, проходящие на территории Несвижского района и за его пределами.

Фото 2 Духовник братства протоиерей Олег Абрамович

Фото1 Во время встречи

Источник: sluck-eparchiya.by