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Посреди Новогрудского замка установили фонарь

20.01.2020 16:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке, на Замковой горе, где находятся руины замка, был установлен фонарь. Об этом TUT.BY рассказал экскурсовод Павел Дзюсеков, который на выходных побывал в первой столице ВКЛ.


Фото: Павел Дзюсеков

В отделе культуры Новогрудского райисполкома удивились этой новости. Главный специалист отдела Наталья Жишко лично съездила к замку, после чего уточнила: причин для тревоги нет.

— Гэты ліхтар — часовая канструкцыя, якая стаіць з часоў рыцарскіх турніраў. Якой-небудзь электрычнасці на замку болей няма. Калі ладзіцца новае мерапрыемства, мы заключаем дамову з навагрудскай Жыллёва-камунальнай гаспадаркай, усталёўваем ліхтар на мерапрыемства і пасля яго дэмантуем. Напрыклад, рабілі так, калі летась адзначалася 975 гадоў Навагрудку, а таксама на навагоднія святы.


Фото: Павел Дзюсеков

По словам Натальи Жишко, еще четыре года назад на территории замка стоял железобетонный столб.

— Мы яго дэмантавалі і паставілі часовую канструкцыю. Без яе нам не правесці ніводнага свята.

Как уточнила Жишко, по соглашению с с ЖКХ фонарь должен быть снят до среды.

— Магу заверыць чытачоў TUT.BY, што праверу гэта асабіста.

Новогрудский замок был построен в 14 — 16 веках, являлся одним из самых могущественных в Беларуси.

В настоящее время от него остались лишь фрагменты башен и стен. Недавно их решили законсервировать и частично восстановить. Так, Костельную башню обложили современным кирпичом и накрыли жестью. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядел замок в 2010 и 2019 годах.



 
 
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В Новогрудке, на Замковой горе, где находятся руины замка, был установлены фонари. Об этом TUT.BY рассказал экскурсовод Павел Дзюсеков, который на выходных побывал в...
 
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