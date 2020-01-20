|
Посреди Новогрудского замка установили фонарь
20.01.2020 16:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке, на Замковой горе, где находятся руины замка, был установлен фонарь. Об этом TUT.BY рассказал экскурсовод Павел Дзюсеков, который на выходных побывал в первой столице ВКЛ.
В отделе культуры Новогрудского райисполкома удивились этой новости. Главный специалист отдела Наталья Жишко лично съездила к замку, после чего уточнила: причин для тревоги нет.
— Гэты ліхтар — часовая канструкцыя, якая стаіць з часоў рыцарскіх турніраў. Якой-небудзь электрычнасці на замку болей няма. Калі ладзіцца новае мерапрыемства, мы заключаем дамову з навагрудскай Жыллёва-камунальнай гаспадаркай, усталёўваем ліхтар на мерапрыемства і пасля яго дэмантуем. Напрыклад, рабілі так, калі летась адзначалася 975 гадоў Навагрудку, а таксама на навагоднія святы.
По словам Натальи Жишко, еще четыре года назад на территории замка стоял железобетонный столб.
— Мы яго дэмантавалі і паставілі часовую канструкцыю. Без яе нам не правесці ніводнага свята.
Как уточнила Жишко, по соглашению с с ЖКХ фонарь должен быть снят до среды.
— Магу заверыць чытачоў TUT.BY, што праверу гэта асабіста.
Новогрудский замок был построен в 14 — 16 веках, являлся одним из самых могущественных в Беларуси.
В настоящее время от него остались лишь фрагменты башен и стен. Недавно их решили законсервировать и частично восстановить. Так, Костельную башню обложили современным кирпичом и накрыли жестью. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядел замок в 2010 и 2019 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новогрудке, на Замковой горе, где находятся руины замка, был установлены фонари. Об этом TUT.BY рассказал экскурсовод Павел Дзюсеков, который на выходных побывал в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)