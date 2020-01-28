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«Театр на столе» для юных читателей

29.01.2020 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Театр на столе» для юных читателей

Согласитесь, приятно видеть улыбки и счастливые глаза детей, когда они искренне чему-то рады. Не раз в этом смогли убедиться работники детской библиотеки. 23 января библиотекарь детской библиотеки городского поселка Людмила Казицкая в очередной раз подготовила для маленьких читателей интересное и необычное мероприятие — театр на столе. На мероприятие были приглашены учащиеся 2-х классов СШ № 1.

В начале встречи, библиотекарь продемонстрировала и рассказала о  детских книгах «Казкі пра Шаркаўград» и «Тайна открытая всем». Затем две ее юные помощницы Ирина Демидович и Виктория Богович подготовили для детей несколько сказок.

Все действо происходило под звуки музыки, на краю стола горела свеча. Затаив дыхание, юные зрители следили за чудесными перевоплощениями на импровизированной сцене, за тем, как силы добра вновь и вновь побеждают злые чары. Аплодисменты, овации, смех — когда действительно смешно, и тишина — когда в зале переживают, что же будет дальше. Ребята с интересом следили за героями сказки, вместе с ними веселились, отвечали на вопросы. Театр получился очень интересным, и детишки принимали в нем активное участие своими неподкупными эмоциями. Актеры, чувствуя такую теплую поддержку, были на высоте. Каждый герой этой сказки старался показать все свои ярчайшие краски характера. Надеемся, что этот взаимный интерес актеров и детей  послужит дальнейшим визитам юных читателей в детскую библиотеку горпоселка.

Елена АНАНИЧ.

«Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей «Театр на столе» для юных читателей

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