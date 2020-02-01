Крупнейший международный книжный форум пройдёт в Минске в феврале

Источник материала: Полесская правда



С 5 по 9 февраля 2020 года состоится крупнейший международный книжный форум – XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Страна – почетный гость – Российская Федерация, центральный экспонент – Соединенные Штаты Америки.

Кроме масштабной экспозиции Российской Федерации, будет представлена деловая и культурная программа – круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами.

Свои новинки на выставке представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Программой выставки запланировано проведение более 300 мероприятий (многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, «круглые столы», автограф-сессии и др.).

Ожидается, что выставку посетят порядка 60 тысяч жителей и гостей нашей столицы.

Концепцией Национального стенда будет являться слоган «Беларусь – открытая книга».

Найдут свое отражение тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года малой родины.

Одной из основных сюжетных линий презентаций новых издательских проектов будет являться празднование 90-летнего юбилея со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича, который отмечается в 2020 году.

На импровизированных страницах стенда организуют свои экспозиции Национальная библиотека Беларуси, Президентская библиотека, Национальная книжная палата Беларуси. Масштабную площадку для встреч с писателями посетителей выставки представит ОО «Союз писателей Беларуси».

На постоянно экспонируемых витринах будут представлены проекты, изданные при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, книги номинантов на Государственную премию Республики Беларусь в области литературы, культуры и искусства Н.Чергинца, В.Лиходедова, Е.Хорошевич и А.Шаркова, а также книги-победители Международного конкурса «Искусство книги».