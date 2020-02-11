Прокуратура посмотрела, как в Мстиславле (не) смотрят за памятниками архитектуры. Уже есть наказанные

Источник материала: Tut.by

Прокуратура проверила Мстиславский район как один из самых богатых на историко-культурные ценности. И выяснила: чиновники за ними не следили, точнее, «недостаточно влияли на процесс сохранения». Двое уже за это наказаны, в отношении 15 должностных лиц начат административный процесс.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Всего в Мстиславском районе находится 79 недвижимых материальных историко-культурных ценностей. Из них 22 — памятники архитектуры, 56 — памятники археологии и один памятник истории.

Как показала проверка прокуратуры, администрация района разработала лишь объединенный проект по историческому центру Мстиславля, включающий в себя 18 историко-культурных ценностей. На все остальные — а это 77% от общего числа — проекты зон охраны отсутствовали.

Вообще, претензии прокуратуры после проверки касаются по большей части именно документации — точнее, ее отсутствия. Речь о том, что в документах не определены зоны охраны историко-культурных ценностей. А это значит, что при выполнении каких-либо работ возможны или даже уже были совершены какие-то нарушения. Например, памятники археологии были в планах землепользования, представленных прокуратуре в отделе землеустройства райисполкома, а вот в соответствующих планах предприятий агропромышленного комплекса — нет.

С момента включения памятников археологии на территории Мстиславского района в государственный список в 2010 году паспорта на них практически не разрабатывались, сообщает прокуратура. Есть есть только у четверти объектов от общего числа.

Охранных досок нет — кроме Замковой горы. Плательщиков в фонд президента по поддержке культуры и искусства тоже нет. Хотя предприниматели, которые своей деятельностью оказывают непосредственное воздействие на исторический центр Мстиславля, есть. Памятник архитектуры «Паравы млын», который в 2007 году купило частное предприятие, находился в технически неисправном и антисанитарном состоянии и не использовался. А виновного в этом райисполком не наказал.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Отдельные материальные недвижимые историко-культурные ценности пришли в аварийное состояние и требуют конкретики с перспективами их использования. Речь о коллегиуме иезуитов, церкви в агрогородке Селец, Успенском соборе в деревне Пустынки. На последнем уже деревья выросли — не ниже метра в высоту.

О том самом иезуитском костеле в центре Мстиславля прокуратура упомянула отдельно в контексте того, что за здание взялись только тогда, когда оно рухнуло.

В Мстиславле снова обрушилась стена 268-летнего костела. Сейчас решают, что делать со зданием дальше

Во время проверки прокуратура заметила, что к двум памятникам архитектуры открыт доступ: к зданию бывшего военного учреждения и аварийной церковью в Сельце.

За нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Мстиславского райисполкома и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Начат административный процесс в отношении 15 должностных лиц.