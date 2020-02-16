Фотоснимки Алексея Дубровского помогают увидеть красоту в простом

Источник материала: Полесская правда



В Музее Белорусского Полесья работает фотовыставка известного краеведа, эколога и экскурсовода Алексея Дубровского. Она посвящена 75-летию со дня рождения нашего талантливого земляка.

Алексея Николаевича Дубровского знали как очень разностороннего человека, и наравне с природой, этнографией, фольклором его увлечением были и путешествия. Во время путешествий по Беларуси он фотографировал окружающий мир. Фотоаппарат (а это обычная «мыльница») был для него своего рода записной книжкой.



Неповторимая природа Полесья, быт сельских жителей и уклад их жизни, ускользающие традиции – все это нашло отражение в его работах. На снимках, представленных в музее, можно увидеть редкие растения из биологических заказников, реки и леса, пейзажи из Кудричей, Площево, Качановичей, Ласицка и других деревень. Заготовка сена, сбор черники, запасы урожая на подворьях, вышитые рушники в хате, паромная переправа – в простых и, казалось бы, обыденных вещах, Алексей Дубровский умел увидеть красоту и запечатлеть мгновение.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

Фоторепродукция с выставки А.Н. Дубровского