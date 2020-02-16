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В Приморье авто сбило леопарда - его отправили самолетом в Москву на операцию

16.02.2020 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты отправили в Москву на операцию дальневосточного леопарда, который ранее был сбит автомобилем в Приморье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местный портал Primpress.

По данным портала, хищника, сбитого автомобилем, обнаружили сотрудники охотнадзора недалеко от парка «Земля леопарда» в марте 2019 года. Несмотря на тяжелые ранения, леопарда удалось спасти. Тем не менее, со временем у животного обнаружилась доброкачественная опухоль на спине.

В связи с обнаруженной опухолью специалисты приняли решение отправить дальневосточного леопарда в Москву на операцию и последующее лечение. Животное отправили в столицу самолетом «Леолет» авиакомпании «Россия».

«Зверя усыпили вечером в субботу [15 февраля], провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально», — рассказал агентству «РИА Новости» начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

По его словам, хищника доставили в московский аэропорт Шереметьево.

 
 
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Специалисты отправили в Москву на операцию дальневосточного леопарда, который ранее был сбит автомобилем в Приморье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местный...
 
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