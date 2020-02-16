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В Приморье авто сбило леопарда - его отправили самолетом в Москву на операцию
16.02.2020 10:10 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты отправили в Москву на операцию дальневосточного леопарда, который ранее был сбит автомобилем в Приморье. Об этом сообщает
По данным портала, хищника, сбитого автомобилем, обнаружили сотрудники охотнадзора недалеко от парка «Земля леопарда» в марте 2019 года. Несмотря на тяжелые ранения, леопарда удалось спасти. Тем не менее, со временем у животного обнаружилась доброкачественная опухоль на спине.
В связи с обнаруженной опухолью специалисты приняли решение отправить дальневосточного леопарда в Москву на операцию и последующее лечение. Животное отправили в столицу самолетом «Леолет» авиакомпании «Россия».
«Зверя усыпили вечером в субботу [15 февраля], провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально», — рассказал агентству
По его словам, хищника доставили в московский аэропорт Шереметьево.
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Специалисты отправили в Москву на операцию дальневосточного леопарда, который ранее был сбит автомобилем в Приморье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местный...
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