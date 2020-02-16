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Команда из Могилева выступила в Высшей лиге КВН, но игру не показали на белорусском ТВ
16.02.2020 17:52 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевская команда «Доктор Хаусс» выступила в Высшей лиге КВН. Игру собирались транслировать по ОНТ, но по техническим причинам не смогли показать. Пока неизвестно, выйдет ли она в эфир, — но ее уже можно посмотреть в интернете.
Команда «Доктор Хаусс» впервые вышла в Высшую лигу КВН — и сыграла 1/8. За четыре конкурса комики успели много раз пошутить о белорусах и актуальных для нашей страны событиях.
Например, была такая шутка: «Мы белорусы! Нам свистеть запрещено на законодательном уровне». Есть момент объявления результатов президентских выборов страны с неловкой ситуацией. Показали и комическую версию салюта на День города в Могилеве («Серьезно? Только звук?»).
«Приветствие» от «Доктора Хаусса» можно посмотреть на видеозаписи ниже.
На YouTube есть
Сама игра прошла 12 февраля, а в эфире ее должны были показать 15 февраля одновременно на российском «Первом канале» и на белорусском ОНТ. Хотя выпуск значился в программе белорусского телеканала, зрители его не увидели. Как сообщили читатели TUT.BY, в эфир вышла другая передача.
«Приносим свои извинения, изменения произошли по техническим причинам», —
Согласно программе передач, ближайший выпуск Высшей лиги КВН на ОНТ выйдет в субботу 22 февраля в 21:10. Будет это пропущенная 1/8 с участием могилевчан или уже следующая игра — пока неизвестно.
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Пока неизвестно, выйдет ли она в эфир - но ее уже можно посмотреть в интернете.
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