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На аукционе продают портреты, сделанные в XIX веке в ателье знаменитого фотографа в Витебске

16.02.2020 13:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На аукционе eBay выставлены четыре портрета, снятых известным фотографом Сигизмундом Юрковским в его ателье в Витебске в XIX веке.


Фото: estampe_pl

Это три визитных портрета размером 6,4×10,5 сантиметра, изображающих мальчика, девушку и мужчину. Один из них продается за 30 долларов, два — за 45.

Четвертый снимок — кабинетный портрет размером 10,7×16,4 сантиметра с молодой парой, оценен в 80 долларов.

Все четыре снимка выставил продавец из города Бяла-Подляска в Польше.


Фото: estampe_pl

Сигизмунд Юрковский — один из первых белорусских фотографов. Родился в 1833 году в Могилеве, а в 1867 году открыл в Витебске на Замковой улице фотоателье. В 1883 году изобрел шторно-щелевой фотографический затвор, принцип которого применяется в фототехнике до сих пор.


Фото: estampe_pl

До сегодняшнего дня было известно о 80 снимках Сигизмунда Юрковского, сохранившихся до наших дней. Самая большая коллекция — 27 карточек — хранится в Витебском областном краеведческом музее.


Фото: estampe_pl

Судя по изображенным на обратной стороне фотографий наградам, выставленные на аукцион снимки сделаны до 1898 года, когда Юрковский получил бронзовую медаль 5-й фотографической выставки Императорского Русского технического общества за стереоскопические фотоснимки.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Сигизмунд Юрковский - один из первых белорусских фотографов. Родился в 1833 году в Могилеве, а в 1867 году открыл в Витебске на Замковой улице фотоателье.
 
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