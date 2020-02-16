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Известная британская ведущая покончила с собой. Ее обвиняли в нападении на бойфренда

16.02.2020 18:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-ведущая самого популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэролайн Флэк покончила с собой в возрасте 40 лет. Ранее ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сам Бертон просил не считать его пострадавшим, а после смерти подруги написал, что его «сердце разбито».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Caroline (@carolineflack) 23 Ноя 2019 в 2:21 PST

Кэролайн Флэк нашли мертвой в ее квартире в Лондоне в субботу, 15 февраля. Адвокат ее семьи объявил, что она покончила с собой.

О мотивах Флэк не сообщается. Как заявили представители ведущей, она находилась «под огромным давлением» после того, как ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сама Флэк эти обвинения отвергала, а Бертон просил не считать его пострадавшим.

Флэк должна была предстать перед судом по этому делу в следующем месяце.

Льюис Бертон после смерти подруги опубликовал в «Инстаграме» эмоциональный пост, посвященный ей, и сопроводил его их совместной фотографией.

«Мое сердце разбито, у нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чуствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чем другом, когда я рядом. […] Я буду твоим голосом, детка. Я обещаю, что задам все вопросы, которые ты хотела, и получу все ответы. Ничто не вернет тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась каждый день. Я люблю тебя всем сердцем», — написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lewis Burton (@mrlewisburton) 15 Фев 2020 в 11:42 PST

Нападение с настольной лампой

Кэролайн Флэк предъявили обвинение в нападении на бойфренда в середине декабря прошлого года. По версии обвинения, ведущая прочла сообщения в телефоне Бертона, пока тот спал, заподозрила того в неверности и ударила его, еще спящего, по голове настольной лампой.

Ее отпустили из-под ареста под залог, запретили ей приближаться к Бертону и к месту его проживания, а также выходить с ним на связь. Адвокат телеведущей просил суд убрать это условие, чтобы пара могла вместе провести Рождество, но суд был непреклонен.

Когда суд отказал Флэк в праве на общение с Бертоном во время следствия, она разрыдалась в зале суда, передавал корреспондент Би-би-си. Бертон все заседание просидел, смотря в пол и обхватив голову руками.

Бертон не признавал себя потерпевшим по этому делу и с самого начала настаивал, что он являлся свидетелем нападения, а не его жертвой. После слушания по делу он написал в своем «Инстаграме», что Флэк не била его лампой. «Споры случаются каждый день, в любых отношениях», — написал он.

При этом прокурор Кэти Вайс на заседании заявляла, что это Бертон вызвал полицию после инцидента, и что он едва ли не умолял дежурного оператора прислать помощь.

Представители Флэк раскритиковали прокуратуру за «показательный процесс», даже несмотря на то что Бертон, которого прокуратура считает жертвой нападения, не согласился с предъявленными его подруге обвинениями.

«Учитывая трагические обстоятельства, мы не будем комментировать специфику этого дела на данном этапе», — ответила на критику Королевская прокурорская служба после смерти Флэк.

 
 
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Сам Бертон просил не считать его пострадавшим, а после смерти подруги написал, что его «сердце разбито».
 
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