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«Усы надежды». Команда КВН из Беларуси рассказала об интеграции
23.02.2020 16:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» во второй игре сезона Высшей лиги пошутила про вопросы интеграции стран и присоединения России к Беларуси. Фрагмент выпуска опубликовал сайт
Ребята из команды напомнили, что на встрече президентов Беларуси и России в Сочи обсуждалась углубленная интеграция двух стран.
«Мы, как самые влиятельные люди этого мира, уже знаем исход переговоров — завтра мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси», — объяснили «Дети Тьюринга». Они также рассказали о плюсах присоединения России к Беларуси: «Ведь теперь у вас тоже чисто».
«Белорусы больше не будут уезжать на заработки в Россию, они будут уезжать на заработки в регионы», — добавили ребята.
Кроме того, они отметили, что после объединения двух стран «усы надежды» у России будут не только в футболе («Усы надежды» —
Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга, БГУ, Минск» появилась в 2017 году. Спустря три года они проиблись в Высшую Лигу КВН.
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«Мы, как самые влиятельные люди этого мира, уже знаем исход переговоров - завтра мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси», - объяснили «Дети Тьюринга».
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