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Восьмилетняя минчанка взяла золото на международном хореографическом конкурсе в Берлине

26.02.2020 10:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмилетняя минчанка Майя Сивец стала одной из победительниц международного хореографического конкурса TANZOLYMP, который проходил в Берлине, сообщается на сайте конкурса.


Майя Сивец. Фото предоставлено организаторами

Майя получила золотую медаль в категории «Классический танец (соло, 8−12 лет) и бронзу в категории «Современный танец» (соло, 8−12 лет). Также она стала единственнной представительницей Беларуси на финальном гала-концерте.

Всего в конкурсе принимали участие более 1 тысячи участников в возрасте от 8 до 21 года из США, Канады, Японии, Кореи, Сингапура, России, Украины, Бразилии, Германии, Италии и других стран. Соревновались проходили в шести категориях.


Майя Сивец. Фото предоставлено организаторами

Майя Сивец является ученицей Балетной школы Вежновец, которой руководит заслуженная артистка Беларуси, солистка Национального театра оперы и балета Марина Вежновец.

 
 
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Восьмилетняя минчанка Майя Сивец стала одной из победительниц международного хореографического конкурса TANZOLYMP, который проходил в Берлине
 
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