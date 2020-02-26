|
Восьмилетняя минчанка взяла золото на международном хореографическом конкурсе в Берлине
26.02.2020 10:24 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Восьмилетняя минчанка Майя Сивец стала одной из победительниц международного хореографического конкурса TANZOLYMP, который проходил в Берлине,
Майя получила золотую медаль в категории «Классический танец (соло, 8−12 лет) и бронзу в категории «Современный танец» (соло, 8−12 лет). Также она стала единственнной представительницей Беларуси на финальном гала-концерте.
Всего в конкурсе принимали участие более 1 тысячи участников в возрасте от 8 до 21 года из США, Канады, Японии, Кореи, Сингапура, России, Украины, Бразилии, Германии, Италии и других стран. Соревновались проходили в шести категориях.
Майя Сивец является ученицей Балетной школы Вежновец, которой руководит заслуженная артистка Беларуси, солистка Национального театра оперы и балета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмилетняя минчанка Майя Сивец стала одной из победительниц международного хореографического конкурса TANZOLYMP, который проходил в Берлине
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)