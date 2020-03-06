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Старейшая египетская пирамида открылась после 14 лет реставрации

06.03.2020 10:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пирамида Джосера, расположенная в селении Саккаре под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, пишет egyptindependent.com.


Пирамида Джосера. Фото: wikipedia.org

Реставрация пирамиды Джосера началась в 2006 году. Спустя пять лет, когда в Египте началась революция, работы остановились и снова продолжились в конце 2013 года.

Исследователи очистили все внутренних коридоры пирамиды, привели в порядок внешний фасад, закрепили камни и восстановили ступени у южного и восточного входов. На восточной стороне пирамиды еще ведутся работы. Также планируется установка современной системы освещения.

Реставрация обошлась в 6,6 млн долларов.

Ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Было построено примерно в 2650 году до н. э.

 
 
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Пирамида Джосера, рпсположенная в селении Саккаре под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет. Об этом заявил генеральный секретарь высшего...
 
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