Старейшая египетская пирамида открылась после 14 лет реставрации

Источник материала: Tut.by

Пирамида Джосера, расположенная в селении Саккаре под Каиром, открылась после реставрации, которая длилась 14 лет. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, пишет egyptindependent.com.



Пирамида Джосера. Фото: wikipedia.org

Реставрация пирамиды Джосера началась в 2006 году. Спустя пять лет, когда в Египте началась революция, работы остановились и снова продолжились в конце 2013 года.

Исследователи очистили все внутренних коридоры пирамиды, привели в порядок внешний фасад, закрепили камни и восстановили ступени у южного и восточного входов. На восточной стороне пирамиды еще ведутся работы. Также планируется установка современной системы освещения.

Реставрация обошлась в 6,6 млн долларов.

Ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Было построено примерно в 2650 году до н. э.