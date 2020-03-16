Умер один из сооснователей группы «Гражданская оборона»

Источник материала: Tut.by

Музыкант, один из основателей группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет. Об этом РБК сообщил брат второго основателя группы Егора Летова, Сергей Летов.



Фото: Константин Рябинов / VK

«Да, это все правда. У нас в коллективном чате это сегодня обсуждалось», — сказал он. Произошло это вечером 16 марта, уточнил Летов.

По информации издания «Фонтанка», тело мужчины обнаружила подруга после того, как он долго не открывал ей дверь. По ее словам, у музыканта не было серьезных заболеваний. Причину смерти пока не установили.

Константин Рябинов родился в Омске в 1964 году. Наибольшую известность музыкант получил благодаря участию в группе «Гражданская оборона», которую он основал в 1984 году вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко. В 1999 Рябинов ушел из группы и занялся сольным проектами.