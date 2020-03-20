Сегодня отмечается День Земли. Что белорусы больше всего хотят узнать о нашей планете

Источник материала: Tut.by

Ежегодно 20 марта, в день наступления астрономической весны в Северном полушарии и осени в Южном, весь мир отмечает День Земли — праздник, призванный обратить внимание общественности к проблемам защиты окружающей среды. К этому дню поисковая система «Яндекс» специально для TUT.BY проанализировала самые частые запросы пользователей о нашем пока единственном доме во вселенной — вот что получилось.



Фото: Wikimedia Commons

Самым частым запросам от пользователей за период с 9 марта 2019 года по 8 марта 2020 года присвоили баллы по возрастанию от 1 до 100.

Как утверждают ученые, именно в океанах около 4-х миллиардов лет назад появились первые простейшие организмы. Больше всего белорусы, желающих узнать больше об этой колыбели жизни на нашей планете, искали ответ на вопрос «Сколько океанов на земле» (100 баллов). Вторым же по популярности оказался запрос «Кто проживает на дне океана» (12 баллов) — вообще, конечно, это Спанчбоб, но и другие причудливые существа там иногда встречаются.

На нашей планете много различных мест, которые не имеют себе равных. Среди «самых-самых» объектов белорусов больше всего интересовала самая длинная река в мире (100 баллов), самое высокое здание в мире (54 балла) и самая высокая гора в мире (52 балла).

Уникальные животные есть на каждом континенте. Белорусы чаще всего хотели узнать, где живут: пингвины — 100 баллов, панды — 46 баллов, белые медведи — 43 балла, кенгуру — 32 балла, тигры — 26 баллов, коалы — 21 балл, гепарды — 16 баллов, крокодилы — 15 баллов, клещи — 15 баллов (причем место их обитания — уже не только леса, но и крупные города; кое-где кровососы проснулись раньше обычного из-за аномального тепла), носороги — 14 баллов.

Но людей интересовали не только места обитания представителей фауны, но и их необычные способности. По запросам со словами «самое» и «животное» чаще всего белорусы искали самое быстрое (100 баллов), самое опасное (69 баллов), самое большое (67 баллов). Конечно, не обошлось и без самого милого (46 баллов) и самого страшного (22 балла).