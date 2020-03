Его ревновали композиторы. Рассказываем об одном из величайших музыкантов в мире

Источник материала: Tut.by

Святослав Рихтер — чуть ли не самоучка: он не ходил в музыкальную школу, поступил в консерваторию только в возрасте 22 лет, но зато к другой фортепианной легенде — Генриху Нейгаузу. Рихтер был старательным учеником, много занимался и снискал славу сразу после дебютного концерта. ТАСС рассказывает о пяти его записях, покоривших мир

Святослав Рихтер. Фото: sviatoslavrichter.ru

Петр Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Это произведение считается одним из сложнейших в репертуаре музыкантов. Первый концерт играют почти все большие пианисты мира, его исполняют на фортепианных конкурсах, и часто для жюри он становится главным критерием оценки мастерства. Концерт Святослав Теофилович впервые сыграл через несколько месяцев после его московского дебюта, который имел триумфальный успех.

Уже будучи зрелым пианистом, Рихтер, играя произведения других композиторов, занавешивал портрет Петра Чайковского, который был у него около рояля. Режиссер и сценарист Юрий Борисов, который выпустил о музыканте книгу «По направлению к Рихтеру», вспоминал об этом так: «Чайковский ревнует ко всем, кого бы я не играл! — объясняет свои действия Рихтер. — А к Дебюсси больше всего! Когда я играю его пьесы, Петра Ильича, лицо на портрете просто сияет».

Сергей Прокофьев — сонаты для фортепиано

Успешность пианиста не могла не привлекать композиторов. Многие хотели, чтобы их музыка прозвучала впервые именно в исполнении Рихтера. Одним из них был и Сергей Прокофьев, один из ведущих композиторов советской эпохи. Кстати, и на дебютном своем концерте Святослав Рихтер играл одно из его произведений — Сонату № 6. В залах она прозвучала впервые после авторского исполнения. Пианист в хорошем смысле называл ее «варварской» из-за ее смелого духа и разрыва с романтической эпохой. Он восхищался музыкой Прокофьева и впоследствии стал непревзойденным ее исполнителем. Рихтер открыл и другие произведения Сергея Сергеевича, например легендарную «военную» Сонату № 7, которую играл и на концерте в блокадном Ленинграде.

Даже когда в СССР был негласный запрет на исполнение музыки Прокофьева, Рихтер продолжал исполнять его и поддерживал связь с коллегой. Именно их тесное общение помогло лучше понять творчество композитора и обратиться к нему с особой глубиной. Сам Прокофьев говорил, что после его исполнения он «по-новому, как бы впервые, услышал свое произведение». Иногда свои новые произведения он показывал сначала пианисту, советуясь с ним. В конце концов он посвятил ему одну из своих — Девятую сонату.

Многие пианисты сталкиваются с проблемами интерпретации музыки Прокофьева. Это связано со сложностью его творчества и сюжетов, концепциями, идеями, которые двигали тогда художниками, с его внутренним миром и переживаниями. Все-таки эпоха и время, в которое выросли они, совсем не похоже на наше, и потому их порой так тяжело понять. Поэтому многие педагоги советуют обратиться к записям Рихтера, перенять его приемы, ведь великий композитор сам мог подсказать хитрости.

Модест Мусоргский — «Картинки с выставки»

Именно исполнение русской музыки всегда особенно отмечают у Святослава Теофиловича. Не так-то просто играть композиторов-мелодистов вроде Модеста Мусоргского, Михаила Глинки или Петра Чайковского. Обычно российские музыканты любили «растянуть» широкую протяжную мелодию в лучших традициях русских народных кантиленных песен. А так как на фортепиано довольно тяжело это сыграть (звук, взятый один раз, гаснет после удара молоточком), исполнение таких длинных мелодий требует особого мастерства — не только технического, но и виртуозного музыкального слуха.

«Картинки с выставки», кроме того, имеют и жанровый подтекст. Они были написаны Мусоргским по картинам Виктора Гартмана, потому этот цикл является программной музыкой — то есть в основе этих пьес есть программа, сюжет. Тут и зловещие, неуклюжие, крадущиеся, игрушечные «Гномы», и «Старый замок» в средневековых итальянских мотивах с импровизирующим лютнистом неподалеку, и, наверное, самое у музыкантов любимое — «Балет невылупившихся птенцов», которые только-только выглядывают из своих скорлупок. Все это и правда было изображено Мусоргским в музыкальной партитуре, а Рихтер был одним из лучших его интерпретаторов.

Иоганнес Брамс — Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Рихтер играл Брамса всю свою жизнь — охотно и много. Именно в его произведениях сказалось влияние педагога Святослава Теофиловича в консерватории — Генриха Нейгауза. От него Рихтер перенял любовь к строгим формам, которые сочетаются с возвышенной романтикой.

Именно Второй фортепианный концерт Брамса был одной из исполнительских побед для Рихтера. Это монструозное монументальное произведение, которое довольно тяжело вынести, «собрать» в единое целое, но Рихтеру это удалось. В концерте он смог показать и свою романтическую, лирическую сторону, и патетическую, и задумчивую. За запись этого концерта Святослав Рихтер был удостоен американской премии Grammy.

Фредерик Шопен

Конечно, Шопен не был основой репертуара Святослава Рихтера. Но, несмотря на это, Рихтер, благодаря его уникальному стилю, трудолюбию и самобытности, показал новые грани польского гения. Рихтер был монументальным исполнителем — ему отлично подходили масштабные произведения, в которых можно было показать свою мощь и силу. А музыка Фредерика Шопена была зачастую камерной, возможно, именно поэтому Святослава Теофиловича она привлекала не так сильно, как многих других сольных исполнителей.

Но, несмотря на все это, полностью отказаться от исполнения польского композитора он не мог. Произведения Шопена — одни из обязательных в репертуаре пианистов. Чтобы погрузиться в его творчество, Рихтер читал дневники, воспоминания и автобиографии поляка. В основном он любил играть этюды, но, например, первое произведение, которое он исполнил, когда начал играть на фортепиано, был его «Ноктюрн».

Он не был склонен, как другие пианисты, трактовать Шопена только лириком или только трагиком. Как и в других случаях, тут проявилась его монументальная сторона — он открывал композиторов и музыку такими, какими их не слышали ранее.