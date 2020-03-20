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«Доминируют темы насилия, одиночества, семейных отношений». Объясняем, что такое «новая драма»

20.03.2020 17:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О феномене белорусской драматургии не говорит разве что ленивый. Еще бы: десятки молодых авторов появились буквально из ниоткуда, поскольку школы в стране нет. Они пишут нестандартные пьесы и получают престижные награды на международных конкурсах. Их произведения активно ставят в зарубежных театрах, а вот в репертуар отечественных они попадают нечасто. Почему — агентству «Минск-Новости» объяснила куратор проектов Центра белорусской драматургии Анастасия Василевич.


Анастасия Василевич. Фото: facebook.com/vasilevishna

— Новая драма возникла на сломе веков. Если в России она формировалась в 1990-е, то в Беларуси — в 2000-е. Первые победы на конкурсах наших драматургов были в 2003—2004 годах, но творческий процесс начался раньше. Большой вклад в развитие современной драматургии внес Свободный театр, который одним из первых ставил пьесы молодых авторов, устраивал конкурсы и открывал новые имена. Первая волна драматургов — Павел Пряжко, Константин Стешик, Дмитрий Богославский. Они уже хорошо известны в мире. Центр белорусской драматургии создали в 2007 году на базе Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД). За эти годы он стал местом силы для многих молодых авторов. Семинары, мастер-классы и лаборатории, читки пьес, постановки экспериментальных спектаклей дали толчок к развитию и продвижению их творчества.

— Какие черты характерны для новой драмы?

— Она отличается от классической по темам и формам. Авторы обращаются к проблемам и вечным темам, таким как отцы и дети, любовь, но ракурс другой. Что касается формы, то произведения могут выглядеть как дневник, как 535 фотографий или одна строчка, как у Пряжко. Это может быть пьеса с фотографиями, аудио­вставками, гипертекстом, видео. Драматургия становится визуальной. По сути, это уже не столько литература для театра, сколько междисциплинарный жанр искусства.

Появились авторы, изменившие ход развития языка драмы. В частности, стали расширять ремарки, которые нельзя просто вычеркнуть режиссеру.

Если же говорить про отличия белорусской драматургии, то это упоминание топонимов нашей страны, сюжеты, характерные для белорусской реальности.

— Как развивается драматургия? Можете выделить тенденции?

— Очевидно, что становится больше авторов-женщин. Появляются новые имена, в том числе благодаря различным творческим лабораториям. А вот некоторые драматурги первой волны перестают писать.


Анастасия Василевич. Фото: facebook.com/vasilevishna

В произведениях доминируют темы насилия, одиночества, семейных отношений. Классические вопросы новой драмы: кто я, почему один? Но сейчас тема одиночества преподносится со светлой перспективой. Драматурги переосмысливают реальность. Стали звучать гендерные вопросы, отношения мужчины и женщины с точки зрения феминизма. Популярна тема женской социализации, преемственности поколений, когда мать и дочка живут по одинаковой схеме. Пишут и о нелюбви родителей к детям.

— Насколько охотно театры ставят такие пьесы?

— Современная белорусская драматургия активно ставится за рубежом где-то с 2010 года. В Беларуси — с 2013-го. За последние несколько лет создано много постановок как в независимых театрах, так и в государственных. Новая драма постепенно появляется в региональных театрах. Например, в Бобруйске, Пинске, Молодечно. Однако молодым авторам сложно пробиться на сцену государственных театров и достучаться до широкой зрительской аудитории. Независимые коммерческие проекты осознанно берут современную драматургию, но такие постановки рассчитаны на подготовленного зрителя. Далеко не все поклонники театрального искусства старшего возраста пойдут в заводское пространство на спектакль, но они бы с интересом посмотрели его в обычном театре.

Хотелось, чтобы на Малой сцене Купаловского, в Новом драматическом театре Минска больше внимания уделяли новой драме. К счастью, РТБД идет навстречу драматургам и откликается на эксперименты. Например, спектакль «Всё нормально» поставлен по пьесе, которая была написана в нашей лаборатории. Меньше года прошло от создания текста до его инсценировки.

 
Теги: Минск
 
 
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О феномене белорусской драматургии не говорит разве что ленивый. Еще бы: десятки молодых авторов появились буквально из ниоткуда, поскольку школы в стране нет. Они...
 
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