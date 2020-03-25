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С фразами Лукашенко и его голосом. Посмотрите, кто победил в отборе на фестиваль роликов в Каннах
25.03.2020 10:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси завершился конкурс «Молодые Львы — 2020». Это национальный отбор, победители которого попадают на международный фестиваль производителей рекламы Young Cannes Lions в Каннах. В категории Film выиграл ролик, в котором звучал голос Александра Лукашенко и обыгрывались его фразы,
Видео:
Ролик посвящен гендерной дискриминации. Режиссеры Дарья Колесникова и Анастасия Лимонтова использовали четыре фразы Александра Лукашенко.
Президент говорил о «девчонке», которая «не знает, как пожарить яичницу и пришить пуговицу». О «половине мужиков, которые не знают, что такое оружие и не умеют им пользоваться». О том, что «лучшее лекарство от плоскостопия — это армия». И о том, что «если бы женщина наша трех детишек рожала, это было бы счастье для страны. Без этого быть трагедии».
Решение о победе этого ролика приняло международное жюри, в которое вошли представители США, Австралии, Испании и Румынии.
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В категории Film выиграл ролик, в котором звучал голос Александра Лукашенко и обыгрывались его фразы
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