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101-летний президент Украинской Академии наук уходит в отставку. Он занимает должность 58 лет
25.03.2020 11:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
101-летний Борис Патон вскоре покинет пост президента Национальной академии наук Украины. Об этом утверждают
Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, запланировано на 25 марта. По информации этих изданий, Патона нет в числе претендентов на пост президента. Сами выборы президента назначены на 16 апреля.
Борис Патон, советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, родился в 1918 году. С 1964 года он бессменно возглавляет Национальную академии наук Украины. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.
Патон — единственный глава государственной Академии наук, который является ее ровесником. День основания Академии и день рождения Патона (27 ноября 1918 года) совпадают.
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101-летний Борис Патон вскоре покинет пост президента Национальной академии наук Украины.
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