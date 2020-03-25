101-летний президент Украинской Академии наук уходит в отставку. Он занимает должность 58 лет

Источник материала: Tut.by

101-летний Борис Патон вскоре покинет пост президента Национальной академии наук Украины. Об этом утверждают «Українські новини» и ZN.UA со ссылкой на источники.



Борис Патон. Фото: Фото: nas.gov.ua

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, запланировано на 25 марта. По информации этих изданий, Патона нет в числе претендентов на пост президента. Сами выборы президента назначены на 16 апреля.

Борис Патон, советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, родился в 1918 году. С 1964 года он бессменно возглавляет Национальную академии наук Украины. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон — единственный глава государственной Академии наук, который является ее ровесником. День основания Академии и день рождения Патона (27 ноября 1918 года) совпадают.